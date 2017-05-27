Вторая победа подряд сборной Украины в отборе на ЧМ-2018

Во французском городе Лион в эти дни продолжаются матчи группы А мужского отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года. В субботу украинская команда встречалась с Исландией.
Как и накануне, наши ребята сыграли на хорошем уровне и не оставили никаких шансов своим оппонентам. Первая партия завершилась со счетом 25:12 в пользу сборной Украины, второй сет подопечные Угиса Крастиньша выиграли 25:19 и третью партию - 25:15.
В этом поединке за украинцев играли: Андрей Дячков (набрал 9 очков), Константин Рябуха (6), Дмитрий Старожилов (2), Алексей Клямар (3), Андрей Левченко (10), Владимир Тевкун (17), Горден Брова (либеро) - стартовый состав. На замену выходили Олег Плотницкий (12), Юрий Семенюк (2).
После этой победы в активе сборной Украины стало 6 очков из 12 возможных и пока наши волейболисты делят третье-четвертое места с волейболистами Турции.
Два других матча четвертого тура Франция - Азербайджан и Германия - Турция состоятся сегодня позже.
Отборочный турнир к чемпионату мира 2018 года
Мужчины. Лион (Франция).
Группа А. Четвертый тур. 27 мая
Украина - Исландия
3:0 (25:12, 25:19, 25:15)
Положение команд в группе А сейчас таково:
1. Германия 3 матча, 9 очков (3 победы, 0 поражений), соотношение партий 9 - 0
2. Франция 3, 9 (3, 0), 9 - 0
3. Турция 3, 6 (2, 1), 6 - 3
4. Украина 4, 6 (2, 2), 6 - 6
5. Азербайджан 3, 0 (0, 3), 0 - 9
6. Исландия 4, 0 (0, 4), 0 - 12
В воскресенье 28 мая в группе А пройдут такие матчи:
Исландия - Азербайджан
Украина - Турция
Франция - Германия
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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