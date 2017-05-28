Украина третий раз проиграла в отборочном турнире к чемпионату мира

В группе А отбора к чемпионату мира 2018 года (турнир проходил во Франции) в воскресенье завершились все матчи, предусмотренные календарем. В заключительный игровой день сборная Украины встречалась с турецкими волейболистами и, к сожалению, потерпела здесь уже третье поражение, причем с одинаковым счетом 0:3.



Уже в первой партии подопечные Угиса Крастиньша проиграли с довольно ощутимым результатом 16:25. Далее борьба была чуть более упорной, но с тем же исходом 19:25 и 20:25. Таким образом, проиграв в трех сетах украинцы в итоге заняли в группе четвертое место.



За сборную Украины в игре с Турцией выступали: Константин Рябуха (набрал 2 очка), Дмитрий Старожилов (1), Олег Плотницкий (10), Юрий Семенюк (0), Василий Тупчий (5), Андрей Куцмус (0), Денис Фомин, Горден Брова (оба - либеро) - стартовый состав. На замену выходили Андрей Дячков (2), Алексей Клямар (2), Владимир Ковальчук (0), Андрей Левченко (5), Владимир Тевкун (5).



Судьба первого места в группе А сегодня разыгрывалась во встрече сборных Франции и Германии. Со счетом 3:0 победили хозяева поля, которые и завоевали путевку на финальный этап чемпионата мира. Немецкой команде, занявшей второе место, предстоит сыграть в еще одном квалификационном турнире.



В матче аутсайдеров группы Азербайджана и Исландии победили первые также в трех партиях.



Отборочный турнир к чемпионату мира 2018 года

Мужчины. Лион (Франция).

Группа А. Пятый тур. 28 мая

Украина - Турция

0:3 (16:25, 19:25, 20:25)

Азербайджан - Исландия

3:0 (25:16, 25:17, 25:20)

Франция - Германия

3:0 (25:22, 25:20, 25:20)



Итоговое положение команд в группе А:

1. Франция 5 матчей, 15 очков (5 побед, 0 поражений), соотношение партий 15 - 0

2. Германия 5, 12 (4, 1), 12 - 3

3. Турция 5, 9 (3, 2), 9 - 6

4. Украина 5, 6 (2, 3), 6 - 9

5. Азербайджан 5, 3 (1, 4), 3 - 12

6. Исландия 5, 0 (0, 5), 0 - 15

Уже совсем скоро 9 июня мужская национальная сборная в Ивано-Франковске впервые в своей истории начнет выступления в Евролиге. Соперниками нашей команды в группе В будут сборные Дании, Венгрии и Израиля.

Возвращаясь к итогам отборочных турниров, следует отметить, что вместе со сборной Франции завоевали право участвовать в финальном турнире чемпионата мира 2018 года также волейболисты Голландии, Словении, России, Сербии и Финляндии, которые заняли первые места в других группах. А сборные Словакии, Бельгии, Эстонии, Беларуси, Испании и Германии еще будут бороться за единственную оставшуюся вакантной путевку.



Группа В (Голландия)

Итоговое положение команд в группе В:

1. Голландия 5, 13, (5, 0), 15 - 5

2. Словакия 5, 9 (3, 2), 12 - 8

3. Греция 5, 9 (3, 2), 11 - 9

4. Австрия 5, 8 (2, 3), 11 - 10

5. Молдова 5, 5 (2, 3), 7 - 12

6. Люксембург 5, 1 (0, 5), 3 - 15



Группа С (Словения)

Итоговое положение команд в группе С:

1. Словения 5, 15, (5, 0), 15 - 1

2. Бельгия 5, 12 (4, 1), 13 - 3

3. Португалия 5, 9 (3, 2), 9 - 8

4. Израиль 5, 5 (2, 3), 7 - 11

5. Латвия 5, 4 (1, 4), 6 - 12

6. Грузия 5, 0 (0, 5), 0 - 15



Группа D (Эстония)

Итоговое положение команд в группе D:

1. Россия 5, 15, (5, 0), 15 - 1

2. Эстония 5, 12 (4, 1), 13 - 5

3. Румыния 5, 9 (3, 2), 10 - 8

4. Черногория 5, 5 (2, 3), 7 - 11

5. Венгрия 5, 4 (1, 4), 6 - 12

6. Косово 5, 0 (0, 5), 1 - 15



Группа Е (Хорватия)

Итоговое положение команд в группе Е:

1. Сербия 5, 15, (5, 0), 15 - 0

2. Беларусь 5, 11 (4, 1), 12 - 8

3. Швейцария 5, 9 (3, 2), 11 - 10

4. Дания 5, 5 (2, 3), 8 - 12

5. Хорватия 5, 4 (1, 4), 7 - 13

6. Норвегия 5, 1 (0, 5), 5 - 15



Группа F (Чехия)

Итоговое положение команд в группе F:

1. Финляндия 5, 15, (5, 0), 15 - 2

2. Испания 5, 10 (4, 1), 13 - 7

3. Чехия 5, 10 (3, 2), 12 - 6

4. Швеция 5, 6 (2, 3), 8 - 11

5. Кипр 5, 4 (1, 4), 5 - 12

6. Северная Ирландия 5, 0 (0, 5), 0 - 15