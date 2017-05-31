После победы над Израилем украинки проиграли Азербайджану

Следом за мужчинами свои отборочные турниры к чемпионату мира 2018 года начали и женщины. Сборная нашей страны в эти дни выступает в группе Е в столице Азербайджана городе Баку, где ее соперницами кроме хозяек площадки являются команды Голландии, Норвегии, Дании и Израиля.



В первом матче со сборной Израиля украинские волейболистки выиграли со счетом 3:0, а во второй игре в среду в трех партиях уступили Азербайджану.



В этих поединках главный тренер сборной Украины Гарий Егиазаров задействовал таких игроков:

с Израилем - Елена Новгородченко (не набрала ни одного очка), Надежда Кодола (3), Светлана Дорсман (12), Олеся Рихлюк (9), Анна Степанюк (12), Ирина Трушкина (5), Алина Степанчук (либеро). На замену выходили Татьяна Козлова (2), Карина Денисова (8), Инна Молодцова (4), Анастасия Чернуха (4), Александра Перетятько (0).



с Азербайджаном - Ирина Трушкина (7), Александра Перетятько (2), Надежда Кодола (3), Светлана Дорсман (5), Олеся Рихлюк (7), Анна Степанюк (11), Алина Степанчук (либеро). На замену выходили Татьяна Козлова (4), Карина Денисова (0), Инна Молодцова (3), Анастасия Чернуха (1). Интересно, что в составе хозяек турнира выступало сразу несколько игроков, родившихся или игравших в Украине. Это Екатерина Жидкова, Наталья Мамедова (Сказка), Елизавета Самедова (Рубан) и Полина Рагимова (Петрашко).



Из других матчей отметим также еще одну победу Азербайджана над Норвегией 3:0 и два выигрыша с тем же результатом волейболисток Голландии над Данией и Норвегией. Именно эти сборные вместе с командой Украины продолжают борьбу за единственную путевку из группы.



Отборочный турнир к чемпионату мира 2018 года

Женщины. Баку (Азербайджан).

Группа Е. 30-31 мая

Украина - Израиль

3:0 (25:22, 25:21, 25:11)

Голландия - Дания

3:0 (25:12, 25:13, 25:9)

Азербайджан - Норвегия

3:0 (25:15, 25:10, 25:6)



Голландия - Норвегия

3:0 (25:11, 25:14, 25:13)

Азербайджан - Украина

3:0 (25:17, 25:17, 25:21)

Дания - Израиль

0:3 (22:25, 19:25, 18:25)



Положение команд в группе Е после двух туров:

1. Голландия 2 матча, 6 очков (2 победы, 0 поражений), соотношение партий 6 - 0

2. Азербайджан 2, 6 (2, 0), 6 - 0

3. Украина 2, 3 (1, 1), 3 - 3

4. Израиль 2, 3 (1, 1), 3 - 3

5. Дания 2, 0 (0, 2), 0 - 6

6. Норвегия 2, 0 (0, 2), 0 - 6



В четверг 1 июня в группе Е состоятся такие матчи:

Норвегия - Украина

Азербайджан - Дания

Израиль - Голландия