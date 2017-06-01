Женская сборная Украины выиграла у Норвегии

В столице Азербайджана Баку продолжаются игры группы Е отбора к ЧМ 2018 года. Сегодня сборная Украины встречалась с командой Норвегии и обыграла ее в четырех сетах.
Первую партию подопечные Гария Егиазарова взяли со счетом 25:21. Однако в следующем сете нашим девушка пришлось уступить 22:25. Зато в треитьей и четвертой партиях преимущество украинок было просто подавляющим - 25:14 и 25:17.
За сборную Украины в этом поединке играли: Елена Новгородченко (не набрала ни одного очка), Карина Денисова (3), Светлана Дорсман (9), Анастасия Чернуха (13), Анна Степанюк (10), Инна Молодцова (11), Алина Степанчук (либеро) - стартовый состав. В игре также принимали участие Татьяна Козлова (6), Надежда Кодола (10), Александра Перетятько (2).
В других матчах лидеры группы волейболистки Азербайджана и Голландии добились очередных побед. Хозяева площадки были сильнее Дании 3:0, а спортсменки из страны тюльпанов обыграли Израиль 3:1.
Отборочный турнир к чемпионату мира 2018 года
Женщины. Баку (Азербайджан).
Группа Е. 1 июня
Украина - Норвегия
3:1 (25:21, 22:25, 25:14, 25:17)
Азербайджан - Дания
3:0 (25:12, 25:14, 25:14)
Израиль - Голландия
1:3 (19:25, 11:25, 25:22, 15:25)
Турнирная таблица в группе Е сейчас выглядит так:
1. Азербайджан 3 матча, 9 очков (3, 0), 9 - 0
2. Голландия 3, 9 (3, 0), 9 - 1
3. Украина 3, 9 (2, 1), 6 - 4
4. Израиль 3, 3 (1, 2), 4 - 6
5. Норвегия 3, 0 (0, 3), 1 - 9
6. Дания 3, 0 (0, 3), 0 - 9
В четвертый игровой день в пятницу 2 июня в группе Е встретятся:
Дания - Норвегия
Азербайджан - Израиль
Украина - Голландия
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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