Женская сборная Украины выиграла у Норвегии

В столице Азербайджана Баку продолжаются игры группы Е отбора к ЧМ 2018 года. Сегодня сборная Украины встречалась с командой Норвегии и обыграла ее в четырех сетах.



Первую партию подопечные Гария Егиазарова взяли со счетом 25:21. Однако в следующем сете нашим девушка пришлось уступить 22:25. Зато в треитьей и четвертой партиях преимущество украинок было просто подавляющим - 25:14 и 25:17.



За сборную Украины в этом поединке играли: Елена Новгородченко (не набрала ни одного очка), Карина Денисова (3), Светлана Дорсман (9), Анастасия Чернуха (13), Анна Степанюк (10), Инна Молодцова (11), Алина Степанчук (либеро) - стартовый состав. В игре также принимали участие Татьяна Козлова (6), Надежда Кодола (10), Александра Перетятько (2).



В других матчах лидеры группы волейболистки Азербайджана и Голландии добились очередных побед. Хозяева площадки были сильнее Дании 3:0, а спортсменки из страны тюльпанов обыграли Израиль 3:1.



Отборочный турнир к чемпионату мира 2018 года

Женщины. Баку (Азербайджан).

Группа Е. 1 июня

Украина - Норвегия

3:1 (25:21, 22:25, 25:14, 25:17)

Азербайджан - Дания

3:0 (25:12, 25:14, 25:14)

Израиль - Голландия

1:3 (19:25, 11:25, 25:22, 15:25)



Турнирная таблица в группе Е сейчас выглядит так:

1. Азербайджан 3 матча, 9 очков (3, 0), 9 - 0

2. Голландия 3, 9 (3, 0), 9 - 1

3. Украина 3, 9 (2, 1), 6 - 4

4. Израиль 3, 3 (1, 2), 4 - 6

5. Норвегия 3, 0 (0, 3), 1 - 9

6. Дания 3, 0 (0, 3), 0 - 9



В четвертый игровой день в пятницу 2 июня в группе Е встретятся:

Дания - Норвегия

Азербайджан - Израиль

Украина - Голландия