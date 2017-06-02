Украинские волейболистки не поедут на чемпионат мира

Четвертый игровой день отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года среди женщин в группе Е (матчи проходят в Баку) для сборной Украины оказался решающим. Только в случае победы над волейболистками Голландии у нашей команды сохранялись шансы на продолжение борьбы за выход из группы.



Начало стартовой партии получилось достаточно оптимистическим. Подопечные Гария Егиазарова повели в счете и к первому техническому перерыву уже имели преимущество в пять очков - 8:5. Однако вскоре игра выровнялась и соперницы не только достали сборную Украины 12:12, а и сами вышли вперед 16:15. Далее команды попеременно лидировали в счете, причем украинки вели с разницей в два мяча, но в концовке партии удача была на стороне спортсменок из Голландии 30:28.



Во втором сете снова сборная Украины захватила лидерство в счете 13:9, 20:15. Теперь уже своего наши девушки не упустили - 25:18 в их пользу.



А вот третью партию лучше провели голландские игроки. Они сразу же ушли вперед - 4:0, 10:4. Под конец же партии счет и вовсе уже стал неприличным 21:9, 23:10 и 25:13.



Равная игра была в четвертой партии 8:8. Затем соперницы украинок набрали несколько очков подряд и оторвались 17:13. Ценой больших усилий сборная Украины догнала оппонентов 23:23. Однако в концовке наша команда опять проиграла 25:27.



В этой встрече на площадке в составе сборной Украины выступали: Александра Перетятько (набрала 2 очка), Надежда Кодола (10), Светлана Дорсман (5), Олеся Рихлюк (18), Анна Степанюк (6), Ирина Трушкина (3), Алина Степанчук, Кристина Немцева (обе - либеро) - стартовый состав. На замену выходили Анастасия Чернуха (0), Татьяна Козлова (1), Карина Денисова (2).



В других матчах сегодняшнего дня хозяева площадки волейболистки Азербайджана победили Израиль 3:0, а сборная Норвегии переиграла Данию 3:1.



Отборочный турнир к чемпионату мира 2018 года

Женщины. Баку (Азербайджан).

Группа Е. 2 июня

Украина - Голландия

1:2 (28:30, 25:18, 13:25, 25:27)

Азербайджан - Израиль

3:0 (25:9, 25:14, 25:18)

Дания - Норвегия

1:3 (25:21, 15:25, 23:25, 15:25)



Перед заключительным игровым днем в группе Е положение команд таково:

1. Азербайджан 4 матча, 12 очков (4, 0), 12 - 0

2. Голландия 4, 12 (4, 0), 12 - 2

3. Украина 4, 6 (2, 2), 7 - 7

4. Израиль 4, 3 (1, 3), 4 - 9

5. Норвегия 4, 3 (1, 3), 4 - 10

6. Дания 4, 0 (0, 4), 0 - 12



В субботу 3 июня в группе Е состоятся такие матчи:

Норвегия - Израиль

Азербайджан - Голландия

Украина - Дания