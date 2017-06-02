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Украинские волейболистки не поедут на чемпионат мира

Поражение от сборной Голландии лишило нашу команду шансов выйти из группы

  • 02.06.2017 21:10
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CEV
© CEV

Четвертый игровой день отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года среди женщин в группе Е (матчи проходят в Баку) для сборной Украины оказался решающим. Только в случае победы над волейболистками Голландии у нашей команды сохранялись шансы на продолжение борьбы за выход из группы.

Начало стартовой партии получилось достаточно оптимистическим. Подопечные Гария Егиазарова повели в счете и к первому техническому перерыву уже имели преимущество в пять очков - 8:5. Однако вскоре игра выровнялась и соперницы не только достали сборную Украины 12:12, а и сами вышли вперед 16:15. Далее команды попеременно лидировали в счете, причем украинки вели с разницей в два мяча, но в концовке партии удача была на стороне спортсменок из Голландии 30:28.

Во втором сете снова сборная Украины захватила лидерство в счете 13:9, 20:15. Теперь уже своего наши девушки не упустили - 25:18 в их пользу.

А вот третью партию лучше провели голландские игроки. Они сразу же ушли вперед - 4:0, 10:4. Под конец же партии счет и вовсе уже стал неприличным 21:9, 23:10 и 25:13.

Равная игра была в четвертой партии 8:8. Затем соперницы украинок набрали несколько очков подряд и оторвались 17:13. Ценой больших усилий сборная Украины догнала оппонентов 23:23. Однако в концовке наша команда опять проиграла 25:27.

В этой встрече на площадке в составе сборной Украины выступали: Александра Перетятько (набрала 2 очка), Надежда Кодола (10), Светлана Дорсман (5), Олеся Рихлюк (18), Анна Степанюк (6), Ирина Трушкина (3), Алина Степанчук, Кристина Немцева (обе - либеро) - стартовый состав. На замену выходили Анастасия Чернуха (0), Татьяна Козлова (1), Карина Денисова (2).

В других матчах сегодняшнего дня хозяева площадки волейболистки Азербайджана победили Израиль 3:0, а сборная Норвегии переиграла Данию 3:1.

Отборочный турнир к чемпионату мира 2018 года
Женщины. Баку (Азербайджан).
Группа Е. 2 июня
Украина - Голландия
1:2 (28:30, 25:18, 13:25, 25:27)
Азербайджан - Израиль
3:0 (25:9, 25:14, 25:18)
Дания - Норвегия
1:3 (25:21, 15:25, 23:25, 15:25)

Перед заключительным игровым днем в группе Е положение команд таково:
1. Азербайджан 4 матча, 12 очков (4, 0), 12 - 0
2. Голландия 4, 12 (4, 0), 12 - 2
3. Украина 4, 6 (2, 2), 7 - 7
4. Израиль 4, 3 (1, 3), 4 - 9
5. Норвегия 4, 3 (1, 3), 4 - 10
6. Дания 4, 0 (0, 4), 0 - 12

В субботу 3 июня в группе Е состоятся такие матчи:
Норвегия - Израиль
Азербайджан - Голландия
Украина - Дания

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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