Стартовала мужская Мировая лига

Сыграны стартовые матчи первой (основной) группы Мировой лиги у мужчин. Как и ранее, здесь заявлены практически все сильнейшие национальные сборные планеты. Это - Аргентина, Бельгия, Болгария, Бразилия, Иран, Италия, Канада, Польша, Россия, Сербия, США и Франция.



В финальный этап выйдут 6 команд, при этом одно место уже зарезервировано для бразильцев, как хозяев решающих игр. Всего будет проведено 162 матча.

Напомним, что больше всех выигрывали мужскую Мировую лигу волейболисты сборной Бразилии - 9 раз. На счету итальянской сборной 8 побед. Трижды становилась первой команда России, 2 раза - США и по одному разу - сборные Кубы, Голландии, Польши, Франции и Сербии.



В первом туре игры проходят в Италии (Пезаро), Сербии (Нови Сад) и России (Казань). Вот результаты первого игрового дня:



Мировая лига 2007 года. Мужчины

Первый тур.

Группа А-1. Пезаро (Италия)

Бразилия - Польша

2:3 (20:25, 25:20, 25:19, 22:25, 8:15)

Италия - Иран

3:0 (25:22, 25:23, 25:22)



Группа В-1. Нови Сад (Сербия)

Бельгия - Канада

2:3 (22:25, 25:19, 24:26, 25:22, 13:15)

Сербия - США

3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:21)



Группа С-1. Казань (Россия)

Франция - Болгария

3:0 (25:23, 25:15, 25:22)

Россия - Аргентина

3:0 (25:17, 25:18, 25:19)



Во второй группе Мировой лиги играют такие команды - Австралия, Голландия, Египет, Китай, Португалия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Чехия, Южная Корея и Япония.



Третью группу Мировой лиги составили следующие сборные - Австрия, Венесуэла, Германия, Греция, Мексика, Испания, Казахстан, Катар, Тайвань, Тунис, Черногория и Эстония.