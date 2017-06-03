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Стартовала мужская Мировая лига

В борьбу за главный трофей вступили 12 сборных

  • 03.06.2017 11:10
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worldleague.2017.fivb.com
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Сыграны стартовые матчи первой (основной) группы Мировой лиги у мужчин. Как и ранее, здесь заявлены практически все сильнейшие национальные сборные планеты. Это - Аргентина, Бельгия, Болгария, Бразилия, Иран, Италия, Канада, Польша, Россия, Сербия, США и Франция.

В финальный этап выйдут 6 команд, при этом одно место уже зарезервировано для бразильцев, как хозяев решающих игр. Всего будет проведено 162 матча.

Напомним, что больше всех выигрывали мужскую Мировую лигу волейболисты сборной Бразилии - 9 раз. На счету итальянской сборной 8 побед. Трижды становилась первой команда России, 2 раза - США и по одному разу - сборные Кубы, Голландии, Польши, Франции и Сербии.  

В первом туре игры проходят в Италии (Пезаро), Сербии (Нови Сад) и России (Казань). Вот результаты первого игрового дня:

Мировая лига 2007 года. Мужчины
Первый тур.
Группа А-1. Пезаро (Италия)
Бразилия - Польша
2:3 (20:25, 25:20, 25:19, 22:25, 8:15)
Италия - Иран
3:0 (25:22, 25:23, 25:22)

Группа В-1. Нови Сад (Сербия)
Бельгия - Канада
2:3 (22:25, 25:19, 24:26, 25:22, 13:15)
Сербия - США
3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:21)

Группа С-1. Казань (Россия)
Франция - Болгария
3:0 (25:23, 25:15, 25:22)
Россия - Аргентина
3:0 (25:17, 25:18, 25:19)

Во второй группе Мировой лиги играют такие команды - Австралия, Голландия, Египет, Китай, Португалия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Чехия, Южная Корея и Япония.

Третью группу Мировой лиги составили следующие сборные - Австрия, Венесуэла, Германия, Греция, Мексика, Испания, Казахстан, Катар, Тайвань, Тунис, Черногория и Эстония.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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