Украинки завершили отбор на ЧМ 2018 на третьем месте

В столице Азербайджана Баку в субботу завершился отборочный турнир к чемпионату мира 2018 года среди женщин в группе Е. Сборная Украины, которая накануне лишилась всех шансов выйти в финальный этап, встречалась с командой Дании и уверенно обыграла кк со счетом 3:0.
Все три партии прошли под диктовку наших волейболисток - 25:14, 25:18 и 25:16. Таким образом, набрав девять очков в пяти матчах украинская сборная в итоге оказалась на третьем месте.
В матче с Данией играли: Инна Молодцова (набрала 8 очков), Елена Новгородченко (4), Надежда Кодола (13), Светлана Дорсман (0), Карина Денисова (7). Анна Степанюк (18), Алина Степанчук, Кристина Немцева (обе - либеро) - стартовый состав. На замену выходила Юлия Герасимова (5).
А победителем группы Е стала сборная Азербайджана, обыгравшая Голландию 3:0. Еще в одном матче Израиль нанес поражение Норвегии 3:1.
Отборочный турнир к чемпионату мира 2018 года
Женщины. Баку (Азербайджан).
Группа Е. 3 июня
Украина - Дания
3:0 (25:14, 25:18, 25:16)
Азербайджан - Голландия
3:0 (30:28, 25:22, 25:13)
Норвегия - Израиль
1:3 (19:25, 25:15, 17:25, 15:25)
Перед заключительным игровым днем в группе Е положение команд таково:
1. Азербайджан 5 матчей, 15 очков (5, 0), 15 - 0
2. Голландия 5, 12 (4, 1), 12 - 5
3. Украина 5, 9 (3, 2), 10 - 7
4. Израиль 5, 6 (2, 3), 7 - 10
5. Норвегия 5, 3 (1, 4), 5 - 13
6. Дания 5, 0 (0, 5), 0 - 15
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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