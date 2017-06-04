В Мировой лиге Франция обыграла Россию, а Польша - Италию

В первой группе мужской Мировой лиги были сыграны поединки второго игрового дня стартового тура. И в каждой группе были принципиальные и интересные матчи.



Так, в группе А-1 в Италии лицом к лицу встретились хозяева площадки, которые являются серебряными призерами Олимпиада 2016 года и действующие чемпионы мира волейболисты Польши. Победили поляки со счетом 3:1. В другом матче олимпийские чемпионы бразильцы были сильнее Ирана 3:1.



В группе В-1 сборная Канады в пяти партиях нанесла поражение бронзовым призерам Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро сборной США, а в матче хозяев турнира волейболистов Сербии и Бельгии неожиданно в трех сетах победили гости.



В группе С-1 действующий чемпион Европы сборная Франции одолела полуфиналистов последней Олимпиады россиян 3:1, а в пятисетовом противостоянии Болгарии и Аргентины выииграли представители Южной Америки.

Мировая лига 2007 года. Мужчины

Первый тур.

Группа А-1. Пезаро (Италия)

Италия - Польша

1:3 (25:21, 17:25, 18:25, 23:25)

Иран - Бразилия

1:3 (25:21, 19:25, 22:25, 22:25)



Положение команд в группе А-1:

1. Польша 2 матча, 5 очков, соотношение партий 6 - 3

2, Бразилия 2, 4, 5 - 4

3. Италия 2, 3, 4 - 3

4. Иран 2, 0, 1 - 6



Группа В-1. Нови Сад (Сербия)

Канада - США

3:2 (22:25, 25:19, 18:25, 25:23, 15:11)

Бельгия - Сербия

3:0 (25:20, 25:18, 25:23)



Положение команд в группе В-1:

1. Канада 2, 4, 6 - 4

2, Бельгия 2, 4, 5 - 3

3. Сербия 2, 3, 3 - 4

4. США 2, 1, 3 - 6



Группа С-1. Казань (Россия)

Болгария - Аргентина

2:3 (23:25, 25:23, 25:20, 21:25, 12:15)

Россия - Франция

1:3 (13:25, 20:25, 25:22, 21:25)



Положение команд в группе С-1:

1. Франция 2, 6, 6 - 1

2, Россия 2, 3, 4 - 3

3. Аргентина 2, 2, 3 - 5

4. Болгария 2, 1, 2 - 6



В воскресенье 4 июня будут сыграны заключительные матчи первого тура.