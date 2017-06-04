Французские волейболисты стали лидерами Мировой лиги

Национальные мужские сборные, выступающие в Мировой лиге, сыграли поединки стартового тура. В первой группе матчи проходили в Италии, Сербии и России.



В группе А-1 в заключительный игровой день встретились финалисты Олимпиады 2016 года Бразилия и Италия. Как и в Рио-де-Жанейро выиграли представители Южной Америки, на сей раз со счетом 3:1. А вот в другом матче действующие чемпионы мира поляки с тем же результатом неожиданно проиграли сборной Ирана.



После вчерашнего сенсационного поражения в группе В-1 от бельгийцев на своей площадке, сборная Сербии, которая является победителем предыдущей Мировой лиги, одержала победу над Канадой 3:1. А те же бельгийцы продолжают удивлять, обыграв сегодня бронзовых призеров Олимпийских игр волейболистов США в четырех партиях. Именно Бельгия в итоге заняла первое место в этой группе.



Зато держит марку чемпион Европы сборная Франции. В воскресенье в группе С-1 она одержала третью победу подряд, теперь над Аргентиной 3:0, и стала единоличным лидером в объединенной турнирной таблице. Второе поражение подряд потерпели россияне. Ведя в счете 2:0 в игре с Болгарией, они в дальнейшем проиграли три партии кряду и ушли со своей площадки побежденными.



Мировая лига 2007 года. Мужчины

Первый тур.

Группа А-1. Пезаро (Италия)

Италия - Бразилия

1:3 (15:25, 25:17, 23:25, 22:25)

Польша - Иран

1:3 (25:18, 23:25, 23:25, 22:25)



Положение команд в группе А-1:

1. Бразилия 3 матча, 7 очков (2 победы, 1 поражение), соотношение партий 8 - 5

2. Польша 3, 5 (2, 1), 7 - 6

3. Италия 3, 3 (1, 2), 5 - 6

4. Иран 3, 3 (1, 2), 4 - 7



Группа В-1. Нови Сад (Сербия)

США - Бельгия

1:3 (23:25, 16:25, 25:22, 26:28)

Канада - Сербия

1:3 (23:25, 21:25, 25:20, 20:25)



Положение команд в группе В-1:

1. Бельгия 3, 7 (2, 1), 8 - 4

2. Сербия 3, 6 (2, 1), 6 - 5

3. Канада 3, 4 (2, 1), 7 - 7

4. США 3, 1 (0, 3), 4 - 9



Группа С-1. Казань (Россия)

Франция - Аргентина

3:0 (25:17, 27:25, 25:22)

Россия - Болгария

2:3 (25:21, 25:15, 22:25, 25:27, 13:15)



Положение команд в группе С-1:

1. Франция 3, 9 (3, 0), 9 - 1

2. Россия 3, 4 (1, 2), 6 - 6

3. Болгария 3, 3 (1, 2), 5 - 8

4. Аргентина 3, 2 (1, 2), 3 - 8



В объединенной турнирной таблице сложилась такая ситуация:



1. Франция 3, 9 (3, 0), 9 - 1

2. Бельгия 3, 7 (2, 1), 8 - 4

3. Бразилия 3, 7 (2, 1), 8 - 5

4. Сербия 3, 6 (2, 1), 6 - 5

5. Польша 3, 5 (2, 1), 7 - 6

6. Канада 3, 4 (2, 1), 7 - 7

7. Россия 3, 4 (1, 2), 6 - 6

8. Италия 3, 3 (1, 2), 5 - 6

9. Болгария 3, 3 (1, 2), 5 - 8

10. Иран 3, 3 (1, 2), 4 - 7

11. Аргентина 3, 2 (1, 2), 3 - 8

12. США 3, 1 (0, 3), 4 - 9



Матчи второго тура первой группы Мирровой лиги пройдут с 9 по 11 июня.

В группе D-1 в Тегеране (Иран) сыграют сборные Аргентины, Бельгии, Сербии и Ирана.

В группе Е-1 в городе Варна (Болгария) встретятся команды Бразилии, Канады, Польши и Болгарии. И в группе F-1 в городе По (Франция) проведут игры сборные Италии, США, России и Франции.



Напомним, что в финальный этап выйдут 6 команд, при этом одно место уже зарезервировано для сборной Бразилии, как хозяев турнира.