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Французские волейболисты стали лидерами Мировой лиги

Завершились матчи первого тура мужского турнира

  • 04.06.2017 22:40
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worldleague.2017.fivb.com
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Национальные мужские сборные, выступающие в Мировой лиге, сыграли поединки стартового тура. В первой группе матчи проходили в Италии, Сербии и России.

В группе А-1 в заключительный игровой день встретились финалисты Олимпиады 2016 года Бразилия и Италия. Как и в Рио-де-Жанейро выиграли представители Южной Америки, на сей раз со счетом 3:1. А вот в другом матче действующие чемпионы мира поляки с тем же результатом неожиданно проиграли сборной Ирана.

После вчерашнего сенсационного поражения в группе В-1 от бельгийцев на своей площадке, сборная Сербии, которая является победителем предыдущей Мировой лиги, одержала победу над Канадой 3:1. А те же бельгийцы продолжают удивлять, обыграв сегодня бронзовых призеров Олимпийских игр волейболистов США в четырех партиях. Именно Бельгия в итоге заняла первое место в этой группе.

Зато держит марку чемпион Европы сборная Франции. В воскресенье в группе С-1 она одержала третью победу подряд, теперь над Аргентиной 3:0, и стала единоличным лидером в объединенной турнирной таблице. Второе поражение подряд потерпели россияне. Ведя в счете 2:0 в игре с Болгарией, они в дальнейшем проиграли три партии кряду и ушли со своей площадки побежденными.

Мировая лига 2007 года. Мужчины
Первый тур.
Группа А-1. Пезаро (Италия)
Италия - Бразилия
1:3 (15:25, 25:17, 23:25, 22:25)
Польша - Иран
1:3 (25:18, 23:25, 23:25, 22:25)

Положение команд в группе А-1:
1. Бразилия 3 матча, 7 очков (2 победы, 1 поражение), соотношение партий 8 - 5
2. Польша 3, 5 (2, 1), 7 - 6
3. Италия 3, 3 (1, 2), 5 - 6
4. Иран 3, 3 (1, 2), 4 - 7

Группа В-1. Нови Сад (Сербия)
США - Бельгия
1:3 (23:25, 16:25, 25:22, 26:28)
Канада - Сербия
1:3 (23:25, 21:25, 25:20, 20:25)

Положение команд в группе В-1:
1. Бельгия 3, 7 (2, 1), 8 - 4
2. Сербия 3, 6 (2, 1), 6 - 5
3. Канада 3, 4 (2, 1), 7 - 7
4. США 3, 1 (0, 3), 4 - 9

Группа С-1. Казань (Россия)
Франция - Аргентина
3:0 (25:17, 27:25, 25:22)
Россия - Болгария
2:3 (25:21, 25:15, 22:25, 25:27, 13:15)

Положение команд в группе С-1:
1. Франция 3, 9 (3, 0), 9 - 1
2. Россия 3, 4 (1, 2), 6 - 6
3. Болгария 3, 3 (1, 2), 5 - 8
4. Аргентина 3, 2 (1, 2), 3 - 8

В объединенной турнирной таблице сложилась такая ситуация:

1. Франция 3, 9 (3, 0), 9 - 1
2. Бельгия 3, 7 (2, 1), 8 - 4
3. Бразилия 3, 7 (2, 1), 8 - 5
4. Сербия 3, 6 (2, 1), 6 - 5
5. Польша 3, 5 (2, 1), 7 - 6
6. Канада 3, 4 (2, 1), 7 - 7
7. Россия 3, 4 (1, 2), 6 - 6
8. Италия 3, 3 (1, 2), 5 - 6
9. Болгария 3, 3 (1, 2), 5 - 8
10. Иран 3, 3 (1, 2), 4 - 7
11. Аргентина 3, 2 (1, 2), 3 - 8
12. США 3, 1 (0, 3), 4 - 9

Матчи второго тура первой группы Мирровой лиги пройдут с 9 по 11 июня.
В группе D-1 в Тегеране (Иран) сыграют сборные Аргентины, Бельгии, Сербии и Ирана.
В группе Е-1 в городе Варна (Болгария) встретятся команды Бразилии, Канады, Польши и Болгарии. И в группе F-1 в городе По (Франция) проведут игры сборные Италии, США, России и Франции.

Напомним, что в финальный этап выйдут 6 команд, при этом одно место уже зарезервировано для сборной Бразилии, как хозяев турнира.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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