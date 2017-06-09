Сборная Украины с победы стартовала в Евролиге

В Ивано-Франковске сегодня начались игры группы В мужской Евролиги, в которой впервые в своей истории выступает сборная Украины. Ее соперниками на этом этапе являются команды Дании, Венгрии и Израиля.



В первой встрече на площадку вышли сборные Дании и Венгрии. Со счетом 3:0 победили датчане.

А затем пришел черед играть нашим ребятам с израильтянами.



Все три партии прошли с преимуществом, хотя и небольшим, подопечных Угиса Крастиньша. В каждой из них хозяева площадки оказались немного сильнее своих оппонентов и добились успеха - 25:22, 25:20 и 25:19.



За сборную Украины играли: Андрей Левченко (набрал 4 очка), Дмитрий Старожилов (2), Олег Плотницкий (14), Максим Дрозд (6), Василий Тупчий (18), Олег Шевченко (6), Денис Фомин, Горден Брова (оба - либеро) - стартовый состав. На замену выходил Владимир Ковальчук (0).



Добавлю, что по сравнению с матчами отборочного турнира к чемпионату мира, который проходил в конце мая во Франции, в нашей сборной произошли некоторые изменения. Вместо Андрея Куцмуса, Андрея Дячкова и Алексея Клямара в заявку попали Олег Шевченко и Евгений Кисилюк.



Евролига. Мужчины

Ивано-Франковск (Украина)

9 июня

Дания - Венгрия

3:0 (25:19, 26:24, 25:21)

Украина - Израиль

3:0 (25:22, 25:20, 25:19)



Завтра в субботу 10 июня в группе В сыграют:

16.00 Венгрия - Израиль

19.00 Украина - Дания