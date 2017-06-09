Сборная Украины с победы стартовала в Евролиге

В Ивано-Франковске сегодня начались игры группы В мужской Евролиги, в которой впервые в своей истории выступает сборная Украины. Ее соперниками на этом этапе являются команды Дании, Венгрии и Израиля.
В первой встрече на площадку вышли сборные Дании и Венгрии. Со счетом 3:0 победили датчане.
А затем пришел черед играть нашим ребятам с израильтянами.
Все три партии прошли с преимуществом, хотя и небольшим, подопечных Угиса Крастиньша. В каждой из них хозяева площадки оказались немного сильнее своих оппонентов и добились успеха - 25:22, 25:20 и 25:19.
За сборную Украины играли: Андрей Левченко (набрал 4 очка), Дмитрий Старожилов (2), Олег Плотницкий (14), Максим Дрозд (6), Василий Тупчий (18), Олег Шевченко (6), Денис Фомин, Горден Брова (оба - либеро) - стартовый состав. На замену выходил Владимир Ковальчук (0).
Добавлю, что по сравнению с матчами отборочного турнира к чемпионату мира, который проходил в конце мая во Франции, в нашей сборной произошли некоторые изменения. Вместо Андрея Куцмуса, Андрея Дячкова и Алексея Клямара в заявку попали Олег Шевченко и Евгений Кисилюк.
Евролига. Мужчины
Ивано-Франковск (Украина)
9 июня
Дания - Венгрия
3:0 (25:19, 26:24, 25:21)
Украина - Израиль
3:0 (25:22, 25:20, 25:19)
Завтра в субботу 10 июня в группе В сыграют:
16.00 Венгрия - Израиль
19.00 Украина - Дания
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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