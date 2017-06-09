Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сборная Украины с победы стартовала в Евролиге

В первом матче группового турнира украинцы обыграли волейболистов Израиля

  • 09.06.2017 22:55
  • 206 просмотров
  • 1 комментария
Метки
CEV
© CEV

В Ивано-Франковске сегодня начались игры группы В мужской Евролиги, в которой впервые в своей истории выступает сборная Украины. Ее соперниками на этом этапе являются команды Дании, Венгрии и Израиля.

В первой встрече на площадку вышли сборные Дании и Венгрии. Со счетом 3:0 победили датчане.
А затем пришел черед играть нашим ребятам с израильтянами.

Все три партии прошли с преимуществом, хотя и небольшим, подопечных Угиса Крастиньша. В каждой из них хозяева площадки оказались немного сильнее своих оппонентов и добились успеха - 25:22, 25:20 и 25:19.

За сборную Украины играли: Андрей Левченко (набрал 4 очка), Дмитрий Старожилов (2), Олег Плотницкий (14), Максим Дрозд (6), Василий Тупчий (18), Олег Шевченко (6), Денис Фомин, Горден Брова (оба - либеро) - стартовый состав. На замену выходил Владимир Ковальчук (0).

Добавлю, что по сравнению с матчами отборочного турнира к чемпионату мира, который проходил в конце мая во Франции, в нашей сборной произошли некоторые изменения. Вместо Андрея Куцмуса, Андрея Дячкова и Алексея Клямара в заявку попали Олег Шевченко и Евгений Кисилюк.

Евролига. Мужчины
Ивано-Франковск (Украина)
9 июня
Дания - Венгрия
3:0 (25:19, 26:24, 25:21)
Украина - Израиль
3:0 (25:22, 25:20, 25:19)

Завтра в субботу 10 июня в группе В сыграют:
16.00 Венгрия - Израиль
19.00 Украина - Дания

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.