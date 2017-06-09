Французы продолжают выступать без поражений

Через пять дней после окончания первого тура мужской Мировой лиги 12 лучших сборных планеты снова вышли на площадку, чтобы продолжить борьбу за главный приз. Снова они разделены на три группы, но состав их изменился.



В группе D-1 в Тегеране (Иран) волейболисты Сербии в трех партиях нанесли поражение команде Аргентины. А хозяева площадки со счетом 3:2 одолели сборную Бельгии.



В болгарском городе Варна в группе Е-1 также состоялись два поединка. Бразильская сборная обыграла Канаду 3:1, а волейболисты Болгарии в пятом сете сломили сопротивление команды Польши.



И, наконец, во Франции в городе По в группе F-1 итальянцы уступили сборной США 0:3, а французская сборная снова, как и неделю назад, обыграла россиян, теперь со счетом 3:1.



Мировая лига 2007 года. Мужчины

Второй тур.

Группа D-1. Тегеран (Иран)

Сербия - Аргентина

3:0 (25:18, 25:22, 25:23)

Иран - Бельгия

3:2 (23:25, 25:17, 25:22, 23:25, 15:12)



Группа Е-1. Варна (Болгария)

Канада - Бразилия

1:3 (25:23, 20:25, 22:25, 23:25)

Болгария - Польша

3:2 (25:16, 20:25, 19:25, 25:23, 16:14)



Группа E-1. По (Франция)

Франция - Россия

3:1 (25:12, 22:25, 25:21, 25:18)

Италия - США

0:3 (22:25, 23:25, 23:25)



Общая таблица Мировой лиги сейчас выглядит так:

1. Франция 4 матча, 12 очков (4 победы, 0 поражений), соотношение партий 12 - 2

2. Бразилия 4, 10 (3, 1),11 - 6

3. Сербия 4, 9 (3, 1), 9 - 5

4. Бельгия 4, 8 (2, 2), 10 - 7

5. Польша 4, 6 (2, 2), 9 - 9

6. Болгария 4, 5 (2, 2), 8 - 10

7. Иран 4, 5 (2, 2), 7 - 9

8. Канада 4, 4 (2, 2), 8 - 10

9. Россия 4, 4 (1, 3), 7 - 9

10. США 4, 4 (1, 3), 7 - 9

11. Италия 4, 3 (1, 3), 5 - 9

12. Аргентина 4, 2 (1, 3), 3 - 10