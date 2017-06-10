Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Во втором матче Евролиги сборная Украины проиграла Дании

Нашим волейболистам не удалось взять ни одной партии

  • 10.06.2017 21:00
  • 433 просмотров
  • 0 комментария
Метки
CEV
© CEV

Сегодня в Ивано-Франковске прошли игры второго игрового дня первого тура мужской Евролиги в группе В. Сперва сборная Венгрии в четырех сетах одолела волейболистов Израиля, после чего на площадку вышли команды Украины и Дании.

Конечно же, болельщики, заполнившие игровой зал, ожидали увидеть вторую подряд победу хозяев поля. Но, увы, этого не произошло. Более того, украинцы уступили, хотя и в борьбе, во всех трех партиях - 22:25, 22:25 и 23:25.

В составе сборной Украины выступали: Дмитрий Старожилов (набрал 3 очка), Олег Плотницкий (10), Максим Дрозд (6), Василий Тупчий (21), Олег Шевченко (4), Андрей Левченко (3), Денис Фомин, Горден Брова (оба - либеро) - стартовый состав. В игре также принимали участие Владимир Ковальчук (0), Константин Рябуха (3), Евгений Кисилюк (2).

Евролига. Мужчины
Ивано-Франковск (Украина)
10 июня
Венгрия - Израиль
3:1 (22:25, 25:15, 25:16, 25:22)
Украина - Дания
0:3 (22:25, 22:25, 23:25)

Положение команд в группе В после двух игровых дней:
1. Дания 2 матча, 6 очков (2 победы, 0 поражений), соотношение партий 6 - 0
2. Украина 2, 3 (1, 1), 3 - 3
3. Венгрия 2, 3, (1, 1), 3 - 4
4. Израиль 2, 0, (0, 2), 1 - 6

В заключительный игровой день в воскресенье 11 июня в группе В пройдут два матча:
16.00 Израиль - Дания
19.00 Украина - Венгрия

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.