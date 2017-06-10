Во втором матче Евролиги сборная Украины проиграла Дании

Сегодня в Ивано-Франковске прошли игры второго игрового дня первого тура мужской Евролиги в группе В. Сперва сборная Венгрии в четырех сетах одолела волейболистов Израиля, после чего на площадку вышли команды Украины и Дании.
Конечно же, болельщики, заполнившие игровой зал, ожидали увидеть вторую подряд победу хозяев поля. Но, увы, этого не произошло. Более того, украинцы уступили, хотя и в борьбе, во всех трех партиях - 22:25, 22:25 и 23:25.
В составе сборной Украины выступали: Дмитрий Старожилов (набрал 3 очка), Олег Плотницкий (10), Максим Дрозд (6), Василий Тупчий (21), Олег Шевченко (4), Андрей Левченко (3), Денис Фомин, Горден Брова (оба - либеро) - стартовый состав. В игре также принимали участие Владимир Ковальчук (0), Константин Рябуха (3), Евгений Кисилюк (2).
Евролига. Мужчины
Ивано-Франковск (Украина)
10 июня
Венгрия - Израиль
3:1 (22:25, 25:15, 25:16, 25:22)
Украина - Дания
0:3 (22:25, 22:25, 23:25)
Положение команд в группе В после двух игровых дней:
1. Дания 2 матча, 6 очков (2 победы, 0 поражений), соотношение партий 6 - 0
2. Украина 2, 3 (1, 1), 3 - 3
3. Венгрия 2, 3, (1, 1), 3 - 4
4. Израиль 2, 0, (0, 2), 1 - 6
В заключительный игровой день в воскресенье 11 июня в группе В пройдут два матча:
16.00 Израиль - Дания
19.00 Украина - Венгрия
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.