Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сборная Франции - 5 побед в пяти матчах Мировой лиги

Главными аутсайдерами турнира являются команды России, Италии и Аргентины

  • 10.06.2017 23:45
  • 99 просмотров
  • 0 комментария
Метки
worldleague.2017.fivb.com
© worldleague.2017.fivb.com

В субботу состоялись 6 матчей очередного игрового дня второго тура мужской Мировой лиги.

В Тегеране (Иран) в группе D-1 сборная Бельгии выиграла у Аргентины 3:2. В другом поединке волейболисты Сербии победили хозяев площадки иранцев 3:1.

В группе Е-1, игры которой проходят в болгарском городе Варна, сборная Бразилии нанесла поражение волейболистам Польши 3:1. А в матче Болгария - Канада с тем же результатом сильнее оказались североамериканцы.

Во Франции в городе По в группе F-1 вторую победу подряд одержала сборная США, на этот раз над Россией 3:0. Хозяева тура французы одолели итальянскую команду в четырех сетах и продолжают уверенно лидировать в общей таблице Мировой лиги.

Мировая лига 2007 года. Мужчины
Второй тур. 10 июня
Группа D-1. Тегеран (Иран)
Бельгия - Аргентина
3:2 (23:25, 25:20, 25:23, 24:26, 15:6)
Иран - Сербия
1:3 (20:25, 23:25, 25:16, 16:25)

Положение команд в группе D-1:
1. Сербия 2 матча, 6 очков (2 победы, 0 поражений), соотношение партий 6 - 1
2. Бельгия 2, 3 (1, 1), 5 - 5
3. Иран 2, 2 (1, 1), 4 - 5
4. Аргентина 2, 1 (0, 2), 2 - 6

Группа Е-1. Варна (Болгария)
Бразилия - Польша
3:1 (25:21, 25:20, 17:25, 25:19)
Болгария - Канада
1:3 (25:27, 28:30, 25:21, 23:25)

Положение команд в группе Е-1:
1. Бразилия 2, 6 (2, 0), 6 - 2
2. Канада 2, 3 (1, 1), 4 - 4
3. Болгария 2, 2 (1, 1), 4 - 5
4. Польша 2, 1 (0, 2), 3 - 6

Группа E-1. По (Франция)
США - Россия
3:0 (25:20, 25:22, 25:22)
Франция - Италия
3:1 (21:25, 25:21, 25:21, 26:24)

Положение команд в группе F-1:
1. США 2, 6 (2, 0), 6 - 0
2. Франция 2, 6 (2, 0), 6 - 2
3. Россия 2, 0 (0, 2), 1 - 6
4. Италия 2, 0 (0, 2), 1 - 6

Общая таблица Мировой лиги:
1. Франция 5, 15, (5, 0), 15 - 3
2. Бразилия 5, 13 (4, 1), 14 - 7
3. Сербия 5, 12 (4, 1), 12 - 6
4. Бельгия 5, 10 (3, 2), 13 - 9
5. Канада 5, 7 (3, 2), 11 - 11
6. США 5, 7 (2, 3), 10 - 9
7. Польша 5, 6 (2, 3), 10 - 12
8. Болгария 5, 5 (2, 3), 9 - 13
9. Иран 5, 5 (2, 3), 8 - 12
10. Россия 5, 4 (1, 4), 7 - 12
11. Италия 5, 3 (1, 4), 6 - 12
12. Аргентина 5, 3 (1, 4), 5 - 14

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.