Сборная Франции - 5 побед в пяти матчах Мировой лиги

В субботу состоялись 6 матчей очередного игрового дня второго тура мужской Мировой лиги.
В Тегеране (Иран) в группе D-1 сборная Бельгии выиграла у Аргентины 3:2. В другом поединке волейболисты Сербии победили хозяев площадки иранцев 3:1.
В группе Е-1, игры которой проходят в болгарском городе Варна, сборная Бразилии нанесла поражение волейболистам Польши 3:1. А в матче Болгария - Канада с тем же результатом сильнее оказались североамериканцы.
Во Франции в городе По в группе F-1 вторую победу подряд одержала сборная США, на этот раз над Россией 3:0. Хозяева тура французы одолели итальянскую команду в четырех сетах и продолжают уверенно лидировать в общей таблице Мировой лиги.
Мировая лига 2007 года. Мужчины
Второй тур. 10 июня
Группа D-1. Тегеран (Иран)
Бельгия - Аргентина
3:2 (23:25, 25:20, 25:23, 24:26, 15:6)
Иран - Сербия
1:3 (20:25, 23:25, 25:16, 16:25)
Положение команд в группе D-1:
1. Сербия 2 матча, 6 очков (2 победы, 0 поражений), соотношение партий 6 - 1
2. Бельгия 2, 3 (1, 1), 5 - 5
3. Иран 2, 2 (1, 1), 4 - 5
4. Аргентина 2, 1 (0, 2), 2 - 6
Группа Е-1. Варна (Болгария)
Бразилия - Польша
3:1 (25:21, 25:20, 17:25, 25:19)
Болгария - Канада
1:3 (25:27, 28:30, 25:21, 23:25)
Положение команд в группе Е-1:
1. Бразилия 2, 6 (2, 0), 6 - 2
2. Канада 2, 3 (1, 1), 4 - 4
3. Болгария 2, 2 (1, 1), 4 - 5
4. Польша 2, 1 (0, 2), 3 - 6
Группа E-1. По (Франция)
США - Россия
3:0 (25:20, 25:22, 25:22)
Франция - Италия
3:1 (21:25, 25:21, 25:21, 26:24)
Положение команд в группе F-1:
1. США 2, 6 (2, 0), 6 - 0
2. Франция 2, 6 (2, 0), 6 - 2
3. Россия 2, 0 (0, 2), 1 - 6
4. Италия 2, 0 (0, 2), 1 - 6
Общая таблица Мировой лиги:
1. Франция 5, 15, (5, 0), 15 - 3
2. Бразилия 5, 13 (4, 1), 14 - 7
3. Сербия 5, 12 (4, 1), 12 - 6
4. Бельгия 5, 10 (3, 2), 13 - 9
5. Канада 5, 7 (3, 2), 11 - 11
6. США 5, 7 (2, 3), 10 - 9
7. Польша 5, 6 (2, 3), 10 - 12
8. Болгария 5, 5 (2, 3), 9 - 13
9. Иран 5, 5 (2, 3), 8 - 12
10. Россия 5, 4 (1, 4), 7 - 12
11. Италия 5, 3 (1, 4), 6 - 12
12. Аргентина 5, 3 (1, 4), 5 - 14
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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