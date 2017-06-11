Юрий Гладырь перешел в Фенербахче

32-летний украинский волейболист Юрий Гладырь подписал контракт с турецким «Фенербахче», проведя сезон в польской «Скре» из Белхатува. В польском клубе он в среднем проводил 72% успешных атак в сезоне-2016/17.

Стамбульский вояж будет для Гладыря первым опытом выступления в Турции. До этого он выиграл два чемпионства в родной стране (с черкасским «Азотом» и киевским «Локомотивом») и одно в Польше (с ЗАКСА из Кендзежин-Козле). Также в его коллекции наград — два Кубка Польши с ЗАКСА.