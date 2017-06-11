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Юрий Гладырь перешел в Фенербахче

Украинец следующий сезон проведет в Турции

  • 11.06.2017 12:08
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worldofvolley.com. Юрий Гладырь
© worldofvolley.com. Юрий Гладырь
32-летний украинский волейболист Юрий Гладырь подписал контракт с турецким «Фенербахче», проведя сезон в польской «Скре» из Белхатува.  В польском клубе он в среднем проводил 72% успешных атак в сезоне-2016/17.
 
Стамбульский вояж будет для Гладыря первым опытом выступления в Турции. До этого он выиграл два чемпионства в родной стране (с черкасским «Азотом» и киевским «Локомотивом») и одно в Польше (с ЗАКСА из Кендзежин-Козле). Также в его коллекции наград — два Кубка Польши с ЗАКСА.

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