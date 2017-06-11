Первый тур Евролиги сборная Украины завершила победой

В Ивано-Франковске в воскресенье прошли два заключительных матча первого тура мужской Евролиги в группе В. Лидер турнира сборная Дании неожиданно проиграла в четырех партиях аутсайдерам группы волейболистам Израиля. Этот результат, конечно же, оказался на руку хозяевам площадки, которые завершали тур матчем с командой Венгрии.
Первую партию выиграли гости 25:21. Но это был их последний успех в поединке с украинцами. Далее уже игра шла под диктовку подопечных Угиса Крастиньша. Наша сборная добилась успеха в трех следующих партиях - 25:19, 25:16 и 25:22.
Украина играла в таком составе: Дмитрий Старожилов (не набрал ни одного очка), Олег Плотницкий (12), Максим Дрозд (8), Василий Тупчий (20), Олег Шевченко (10), Андрей Левченко (8), Денис Фомин, Горден Брова (оба - либеро) - стартовый состав. В игре также принимал участие Владимир Ковальчук (3).
Евролига. Мужчины
Ивано-Франковск (Украина)
11 июня
Израиль - Дания
3:1 (18:25, 25:22, 25:23, 25:20)
Украина - Венгрия
3:1 (21:25, 25:19, 25:16, 25:22)
Положение команд в группе В после первого тура:
1. Дания 3 матча, 6 очков (2 победы, 1 поражение), соотношение партий 7 - 3
2. Украина 3, 6 (2, 1), 6 - 4
3. Венгрия 3, 3, (1, 2), 4 - 7
4. Израиль 3, 3, (1, 2), 4 - 7
Матчи второго тура в группе В пройдут с 16 по 18 июня в Венгрии.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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