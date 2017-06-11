Первый тур Евролиги сборная Украины завершила победой

Хорватию вполне реально победить, Если они нас обыграли еле-еле со счётом 1-0! Полный стадион соб...

як би не парадоксально це звучало, але після цього результату наші шанси на перше місце збільшили...

Не факт что с исландцы возьмут 100% очков с финами.

Я такой фартовой команды, как Исландия, давно уже не припомню. Выиграли матч, в котором вообще ни...

Почему не на руку? Теперь у Украины больше шансов стало занять 1 место, если бы была ничейка то о...

Конечно шансы на 1 место немного увеличились, но способна ли наша сборная обыграть хорватов, если...