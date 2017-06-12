И после второго тура Мировой лиги впереди сборная Франции

В мужской Мировой волейбольной лиге завершились матчи второго тура.
В третий игровой день первого и главного дивизиона к неожиданностям можно отнести поражение бразильцев от сборной Болгарии 1:3 (группа Е-1) и победу россиян над итальянцами в пяти сетах (группа F-1), причем последние вели в счете 2:1.
Результаты всех матчей третьего игрового дня второго тура:
Мировая лига 2017 года. Мужчины
Второй тур. Третий игровой день
Группа D-1. Тегеран (Иран)
Сербия - Бельгия
3:0 (25:22, 25:18, 25:20)
Иран - Аргентина
3:2 (29:27, 25:20, 20:25, 23:25, 15:11)
Итоговое положение команд в группе D-1:
1. Сербия 3 матча, 9 очков (3 победы, 0 поражений), соотношение партий 9 - 1
2. Иран 3, 4 (2, 1), 7 - 7
3. Бельгия 3, 3 (1, 2), 5 - 8
4. Аргентина 3, 2 (0, 3), 4 - 9
Группа Е-1. Варна (Болгария)
Польша - Канада
3:1 (25:21, 27:25, 20:25, 25:19)
Бразилия - Болгария
1:3 (22:25, 19:25, 25:23, 19:25)
Итоговое положение команд в группе Е-1:
1. Бразилия 3, 6 (2, 1), 7 - 5
2. Болгария 3, 5 (2, 1), 7 - 6
3. Польша 3, 4 (1, 2), 6 - 7
4. Канада 3, 3 (1, 2), 5 - 7
Группа F-1. По (Франция)
Италия - Россия
2:3 (33:31, 23:25, 25:21, 23:25, 10:15)
Франция - США
3:1 (25:20, 18:25, 25:22, 25:21)
Положение команд в группе F-1:
1. Франция 3, 9 (3, 0), 9 - 3
1. США 3, 6 (2, 1), 6 - 3
3. Россия 3, 2 (1, 2), 4 - 8
4. Италия 3, 1 (0, 3), 3 - 9
Общая таблица первого дивизиона Мировой лиги после второго тура:
1. Франция 6, 18, (6, 0), 18 - 4
2. Сербия 6, 15 (5, 1), 15 - 6
3. Бразилия 6, 13 (4, 2), 15 - 10
4. Бельгия 6, 10 (3, 3), 13 - 12
5. Польша 6, 9 (3, 3), 13 - 13
6. Болгария 6, 8 (3, 3), 12 - 14
7. Канада 6, 7 (3, 3), 12 - 14
8. Иран 6, 7 (3, 3), 11 - 14
9. США 6, 7 (2, 4), 11 - 12
10. Россия 6, 6 (2, 4), 10 - 14
11. Италия 6, 4 (1, 5), 8 - 15
12. Аргентина 6, 4 (1, 5), 7 - 17
Впереди матчи третьего тура (с 15 по 18 июня), по итогам которого в финальный этап выйдут 6 команд, при этом одно место уже зарезервировано для бразильцев, как хозяев решающих игр.
А вот как выглядят общие турнирные таблицы после второго тура во втором и третьем дивизионах мужской Мировой лиги.
Второй дивизион:
1. Словения 6, 15, (5, 1), 17 - 9
2. Голландия 6, 12 (4, 2), 15 - 9
3. Словакия 6, 12 (4, 2), 12 - 8
4. Япония 6, 12 (4, 2), 14 - 10
5. Австралия 6, 11 (4, 2), 14 - 9
6. Чехия 6, 9 (3, 3), 12 - 12
7. Турция 6, 8 (3, 3), 13 - 13
8. Юж.Корея 6, 7 (3, 3), 12 - 15
9. Финляндия 6, 7 (2, 4), 11 - 13
10. Китай 6, 7 (2, 4), 10 - 13
11. Португалия 6, 4 (1, 5), 8 - 17
12. Египет 6, 4 (1, 5), 7 - 17
Третий дивизион:
1. Германия 6, 15, (5, 1), 16 - 5
2. Испания 6, 14 (5, 1), 15 - 7
3. Эстония 6, 13 (5, 1), 16 - 7
4. Австрия 6, 11 (4, 2), 13 - 10
5. Тунис 6, 11 (4, 2), 15 - 12
6. Черногория 6, 9 (3, 3), 12 - 12
7. Катар 6, 9 (3, 3), 10 - 10
8. Тайвань 6, 8 (2, 4), 12 - 14
9. Мексика 6, 8 (2, 4), 10 - 13
10. Венесуэла 6, 6 (2, 4), 8 - 13
11. Казахстан 6, 3 (1, 5), 6 - 16
12. Греция 6, 1 (0, 6), 4 - 18
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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