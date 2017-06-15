Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Третий тур мужской Мировой лиги стартовал играми в Польше

Сборная США победила Иран, а польские волейболисты уступили россиянам

  • 15.06.2017 23:00
  • 102 просмотров
  • 0 комментария
Метки
worldleague.2017.fivb.com
© worldleague.2017.fivb.com

В польском городе Катовице сегодня начались игры группы Н-1, в которой выступают четыре сборные первого дивизиона Мировой лиги среди мужчин.

Первыми на площадку вышли команды США и Ирана. Стартовые две партии прошли с преимуществом американцев и они добились успеха 25:17 и 25:22. А вот в третьем сете соперники долгое время не хотели уступать друг другу, но все же более опытные игроки США оказались сильнее 30:28.

В матче хозяев поля волейболистов Польши и России с тем же счетом 3:0 победили гости.  

Мировая лига 2017 года. Мужчины
Третий тур. 15 июня
Группа Н-1. Катовице (Польша)
США - Иран
3:0 (25:17, 25:22, 30:28)
Польша - Россия
0:3 (22:25, 17:25, 21:25)

В пятницу 16 июня в Польше пройдут игры второго игрового дня и также начнутся матчи в группах G-1 (Бразилия) с участием сборных Сербии, Бразилии, Аргентины, Болгарии и І-1 (Бельгия) с участием Франции, Италии, Бельгии и Канады.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.