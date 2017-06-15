Третий тур мужской Мировой лиги стартовал играми в Польше

В польском городе Катовице сегодня начались игры группы Н-1, в которой выступают четыре сборные первого дивизиона Мировой лиги среди мужчин.



Первыми на площадку вышли команды США и Ирана. Стартовые две партии прошли с преимуществом американцев и они добились успеха 25:17 и 25:22. А вот в третьем сете соперники долгое время не хотели уступать друг другу, но все же более опытные игроки США оказались сильнее 30:28.



В матче хозяев поля волейболистов Польши и России с тем же счетом 3:0 победили гости.



Мировая лига 2017 года. Мужчины

Третий тур. 15 июня

Группа Н-1. Катовице (Польша)

США - Иран

3:0 (25:17, 25:22, 30:28)

Польша - Россия

0:3 (22:25, 17:25, 21:25)



В пятницу 16 июня в Польше пройдут игры второго игрового дня и также начнутся матчи в группах G-1 (Бразилия) с участием сборных Сербии, Бразилии, Аргентины, Болгарии и І-1 (Бельгия) с участием Франции, Италии, Бельгии и Канады.