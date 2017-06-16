Третья победа Украины в Евролиге

В пятницу в венгерском городе Ньиредьхаза стартовал второй тур волейбольной Евролиги в группе «В».
Украинская сборная в первый игровой день не испытала особых проблем в поединке с командой Израиля.
Подопечные Угиса Крастиньша одержали «сухую» победу, не позволив соперникам хотя бы раз преодолеть рубеж в 20 игровых очков.
Состав сборной Украины: Владимир Ковальчук (набрал 4 очка), Олег Плотницкий (10), Максим Дрозд (14), Василий Тупчий (10), Олег Шевченко (10), Андрей Левченко (4), Денис Фомин, Горден Брова (оба - либеро).
В другом матче сегодняшнего дня сборная Дании так же в трех партиях обыграла хозяев площадки.
Окончательные итоги второго тура волейбольной Евролиги в группе «В» станут известны в воскресенье.
Евролига. Мужчины
Ньиредьхаза (Венгрия)
16 июня
Украина - Израиль
3:0 (25:16, 25:13, 25:15)
Венгрия - Дания
0:3 (23:25, 23:25, 21:25)
Положение команд в группе В
1. Дания 4 матча, 9 очков (3 победы, 1 поражение), соотношение партий 10 - 3
2. Украина 4, 9 (3, 1), 9 - 4
3. Венгрия 4, 3, (1, 3), 4 - 10
4. Израиль 4, 3, (1, 3), 4 - 10
В субботу украинцы сыграют с датчанами, сборная Венгрии - с командой Израиля.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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