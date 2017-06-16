Третья победа Украины в Евролиге

Гнида ты подстилка Порошенко, Сурков и Ахмета, везде подлизал. А спортивный принцип ему пох

Вынесли чехов в одну калитку! После 2-й четверти вели 42:21, по-этому играли в полноги.

Это не выборы а назначение! Совок у нас долго ещё не умрёт, к сожалению.

Будем ждать перемен в региональных федерациях. Может руки Павелко дойдут и до Одесской областной ...