Евролига. Украинцы вышли в единоличные лидеры группы

Во второй игровой день второго тура волейбольной Евролиги в группе «В», матчи которой проходят в венгерском городе Ньиредьхаза, сборная Украины одержала волевую победу над командой Дании.
В стартовом сете соперники долгое время шли на равных, но в концовке лучше проявили себя датчане - 25:23.
К счастью, подопечные Угиса Крастиньша спокойно пережили эту локальную неудачу и в дальнейшем смогли развернуть игру на 180 градусов.
Так, во втором игровом отрезке украинцы сразу ушли в отрыв и затем привели партию к победному окончанию с преимуществом в шесть мячей. За сценарием наших волейболистов прошли и последующие две партии, которые они завершили со счетом 25:21 и 25:22 в свою пользу.
В итоге украинская сборная победила 3:1 и, тем самым, вернула датчанам «должок» за поражение в стартовом домашнем туре Евролиги в Ивано-Франковске.
Самым результативным игроком матча стал харьковский «железнодорожник» Максим Дрозд, набравший 21 игровой балл.
Состав сборной Украины: Андрей Левченко (набрал 5 очков), Владимир Ковальчук (3), Олег Плотницкий (12), Максим Дрозд (21), Василий Тупчий (16), Олег Шевченко (12), Денис Фомин, Горден Брова (оба - либеро). На замену выходил Дмитрий Старожилов (1)
В другом поединке сегодняшнего дня хозяева площадки так же в четырех партиях победили Израиль.
Евролига. Мужчины
Ньиредьхаза (Венгрия)
17 июня
Украина - Дания
3:1 (23:25, 25:19, 25:21, 25:22)
Венгрия - Израиль
3:1 (25:19, 20:25, 25:13, 25:22)
Положение команд в группе В
1. Украина 5 матчей, 12 очков (4 победы, 1 поражение), соотношение партий 12-5
2. Дания 5, 9 (3, 2), 11-6
3. Венгрия 5, 6, (2, 3), 7 - 11
4. Израиль 5, 3, (1, 4), 5 - 13
В воскресенье украинцы сыграют с венграми, сборная Дании - с командой Израиля.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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