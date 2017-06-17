Евролига. Украинцы вышли в единоличные лидеры группы

Во второй игровой день второго тура волейбольной Евролиги в группе «В», матчи которой проходят в венгерском городе Ньиредьхаза, сборная Украины одержала волевую победу над командой Дании.



В стартовом сете соперники долгое время шли на равных, но в концовке лучше проявили себя датчане - 25:23.



К счастью, подопечные Угиса Крастиньша спокойно пережили эту локальную неудачу и в дальнейшем смогли развернуть игру на 180 градусов.



Так, во втором игровом отрезке украинцы сразу ушли в отрыв и затем привели партию к победному окончанию с преимуществом в шесть мячей. За сценарием наших волейболистов прошли и последующие две партии, которые они завершили со счетом 25:21 и 25:22 в свою пользу.



В итоге украинская сборная победила 3:1 и, тем самым, вернула датчанам «должок» за поражение в стартовом домашнем туре Евролиги в Ивано-Франковске.



Самым результативным игроком матча стал харьковский «железнодорожник» Максим Дрозд, набравший 21 игровой балл.



Состав сборной Украины : Андрей Левченко (набрал 5 очков), Владимир Ковальчук (3), Олег Плотницкий (12), Максим Дрозд (21), Василий Тупчий (16), Олег Шевченко (12), Денис Фомин, Горден Брова (оба - либеро). На замену выходил Дмитрий Старожилов (1)



В другом поединке сегодняшнего дня хозяева площадки так же в четырех партиях победили Израиль.



Евролига. Мужчины

Ньиредьхаза (Венгрия)

17 июня



Украина - Дания

3:1 (23:25, 25:19, 25:21, 25:22)

Венгрия - Израиль

3:1 (25:19, 20:25, 25:13, 25:22)



Положение команд в группе В

1. Украина 5 матчей, 12 очков (4 победы, 1 поражение), соотношение партий 12-5

2. Дания 5, 9 (3, 2), 11-6

3. Венгрия 5, 6, (2, 3), 7 - 11

4. Израиль 5, 3, (1, 4), 5 - 13



В воскресенье украинцы сыграют с венграми, сборная Дании - с командой Израиля.