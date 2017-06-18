Наша сборная выиграла групповой раунд Евролиги и вышла в Финал четырех

Ну и имечко - Фу Хуань...

Так драки-то и не было... Все друг друга за руки тягают))

Считаю, что в бою Уорд-Ковалёв2 был сговор Уорда с Уиксом.

Він же в першу чергу бізнесмен. В нього привід для гордості трохи інший...

Там не в воду, там во что-то другое прыгнули

Прыгать наши хорошо умеют. На майдане научились!