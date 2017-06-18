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Наша сборная выиграла групповой раунд Евролиги и вышла в Финал четырех

Впервые участвуя в розыгрыше Евролиги, украинская команда выиграла пять матчей из шести

  • 18.06.2017 23:20
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cev.lu. Сборная Украины заняла первое место в своей группе Евролиги
© cev.lu. Сборная Украины заняла первое место в своей группе Евролиги
Мужская сборная Украины по волейболу выиграла пять матчей из шести в своей группе Евролиги и с большим запасом очков, заняв первое место, добилась права участвовать в Финале четырех этого турнира.  

В венгерском городе Ньиредьхаза состоялись завершающие поединки группы В. Сборная Украины под руководством Угиса Крастиньша добилась победы над хозяевами - сборной Венгрии - со счетом 3:2.  Сине-желтые вели по партиям, тогда как венгры были в роли догоняющих, но справиться в пятой, решающей партии с напором украинской сборной не сумели. 15:11 - победа украинцев на тай-брейке.  

Таким образом, наша команда по два раза в своей группе обыграла израильтян и венгров, один раз праздновала победу над Данией и потерпела одно поражение (от той же Дании).  Теперь украинскую команду ожидает Финал четырех, который состоится 1-го и 2 июля.

Отметим, что это всего лишь первое участие сборной Украины по волейболу в розыгрыше Евролиги за историю.

Источник — УНИАН

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