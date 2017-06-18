Украина вышла в финальный этап Евролиги с первого места в группе

В заключительном поединке группы «В» второго тура волейбольной Евролиги, который состоялся в венгерском Ньиредьхазе, сборная Украины «дожала» хозяев площадки.
Для определения победителя соперником пришлось сыграть все пять из запланированных партий. И лишь в укороченном решающем сете подопечные Угиса Крастиньша склонили чашу весов в свою пользу - 15:11 и общие 3:2 в матче.
Лучшим в составе украинской сборной стал доигровщик харьковского «Локомотива» Олег Плотницкий, который принес своей команде 20 игровых очков.
Состав сборной Украины: Андрей Левченко (набрал 4 очка), Владимир Ковальчук (1), Олег Плотницкий (20), Максим Дрозд (5), Василий Тупчий (12), Олег Шевченко (7), Денис Фомин, Горден Брова (оба - либеро). На замену выходили Евгений Кисилюк (1), Дмитрий Старожилов (1), Владимир Тевкун (18), Константин Рябуха (4).
В итоге сборная Украины сохранила за собой первое место в группе и уверенно вышла в «Финал четырех» нынешней Евролиги.
Вторую путевку из группы «В» в финальный раунд завоевала команда Дании, которая сегодня победила Израиль - 3:1. Интересно, что уступив в стартовом сете, датчане выиграли затем три последующие партии с одинаковым счетом - 25:18.
Соперники украинской и датской сборных по «Финалу четырех» станут известны в конце следующей недели, после того как будет сыгран второй тур в группе «А» (после первого тура в этом квартете лидируют Македония и Албания).
Евролига. Мужчины
Ньиредьхаза (Венгрия)
18 июня
Украина - Венгрия
3:2 (25:15, 21:25, 25:21, 22:25, 15:11)
Дания - Израиль
3:1 (19:25, 25:18, 25:18, 25:18)
Итоговое положение команд в группе В
1. Украина 6 матчей, 14 очков (5 побед, 1 поражение), соотношение партий 15-7
2. Дания 6, 12 (4, 2), 14-7
3. Венгрия 6, 7, (2, 4), 9 - 14
4. Израиль 6, 3, (1, 5), 6 - 16
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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