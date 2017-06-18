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Украинские волейболистки успешно провели первый тур Евролиги

Сборная Украины в Тбилиси обыграла команду хозяек

  • 18.06.2017 23:25
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cev.lu
© cev.lu

Женская сборная Украины по волейболу в рамках Евролиги обыграла команду Грузии, закончив первый тур с максимальным количеством набранных очков.

Украинская сборная еще вчера гарантировала себе первое место по итогам первого тура, когда во второй игре сине-желтыми была обыграна сборная Франции.  

В игре с хозяйками первого тура грузинками главный тренер сборной Украины Гарий Егиазаров провел несколько замен, дав отдохнуть лидерам команды. Победа далась сине-желтым непросто. Если в первом сете перевес нашей команды был безоговорочным (25:12), то во второй и третьей партиях борьба была более упорной (25:21, 25:20), тем не менее украинки дожимали в концовке.  

Сборная Украины выиграла три матча из трех в первом туре Евролиги. На втором месте — сборная Франции, которая второй тур будет принимать у себя дома (23-25 июня). Отметим, что, как и мужская сборная Украины, вышедшая в Финал четырех турнира, женская национальная команда впервые в своей истории принимает участие в Евролиге.

Источник — УНИАН

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