Определились финалисты финального этапа Мировой лиги

В трех городах планеты состоялись матчи заключительного третьего тура Мировой лиги по волейболу в первом дивизионе. По его итогам в решающий раунд вышли пять лучших команд сводной таблицы ( + сборная Бразилии, как хозяин финального этапа).
Мировая лига 2017 года. Мужчины
Третий тур.
Группа G-1. Кордова (Аргентина)
Первый игровой день:
Бразилия - Болгария 3:0 (25-15, 25-19, 25-22)
Аргентина - Сербия 2:3 (22-25, 25-19, 22-25, 30-28, 12-15)
Второй игровой день:
Болгария - Сербия 3:2 (25-18, 20-25, 25-23, 24-26, 15-12)
Аргентина - Бразилия 3:1 (19-25, 25-21, 25-22, 25-19)
Третий игровой день:
Сербия - Бразилия 1:3 (22-25, 16-25, 25-17, 23-25)
Аргентина - Болгария 3:1 (25-16, 25-21, 23-25, 25-19)
Итоговое положение команд в группе G-1:
1. Аргентина 3 матча, 7 очков (2 победы, 1 поражение), соотношение партий 8 - 5
2. Бразилия 3, 6 (2, 1), 7 - 4
3. Сербия 3, 3 (1, 2), 6 - 8
4. Болгария 3, 2 (1, 2), 4 - 8
Группа Н1. Катовице (Польша)
Первый игровой день:
Иран - США 0:3 (17-25, 22-25, 28-30)
Польша - Россия 0:3 (22-25, 17-25, 21-25)
Второй игровой день:
США-Россия 2:3 (29-31, 25-17, 19-25, 29-27, 13-15)
Польша-Иран 3:0 (25-17, 25-18, 25-22)
Третий игровой день:
Россия - Иран 3:0 (26-24, 25-18, 25-18)
Польша - США 1:3 (31-29, 17-25, 25-27, 20-25)
Итоговое положение команд в группе Н-1:
1. Россия 3 матча, 8 очков (3 победы, 0 поражений), соотношение партий 9 - 2
2. США 3, 7 (2, 1), 8 - 4
3. Польша 3, 3 (1, 2), 4 - 6
4. Иран 3, 0 (0, 3), 0 - 9
Группа I1 Антверпен (Бельгия)
Первый игровой день:
Италия - Франция 3:2 (20-25, 25-21, 24-26, 25-20, 16-14)
Бельгия-Канада 2:3 (23-25, 13-25, 26-24, 25-22, 10-15)
Второй игровой день:
Франция - Канада 3:0 (25-16, 25-15, 25-21)
Италия-Бельгия 1:3 (22-25, 24-26, 27-25, 16-25)
Третий игровой день:
Канада - Италия 3:1 (20-25, 25-22, 25-14, 25-22)
Бельгия - Франция 0:3 (21-25, 16-25, 16-25)
Итоговое положение команд в группе I1:
1. Франция 3 матча, 7 очков (2 победы, 1 поражение), соотношение партий 8 - 3
2. Канада 3, 5 (2, 1), 6-6
3. Бельгия 3, 4 (1, 2), 5-7
4. Италия 3, 2 (1,2), 5-8
Общая таблица первого дивизиона Мировой лиги после третьего тура:
1. Франция 9, 25, (8, 1), 26 - 7
2. Бразилия 9, 19 (6, 3), 22-14
3. Сербия 9, 18 (6, 3), 21-14
4. Россия 9, 14 (5, 4), 19-16
5. Канада 9, 12 (5, 4) 18-20
6. США 9, 14 (4, 5) 19-16
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7. Бельгия 9, 14, (4, 5) 18-19
8. Польша 9, 12, (4, 5) 17-19
9. Болгария 9, 10 (4, 5) 16-22
10. Аргентина 9, 11 (3, 6) 15-22
11. Иран 9, 7 (3, 6) 11-23
12. Италия 9, 6 (2, 7) 13-23
Финальный этап Мировой лиги в первом дивизионе состоится в Бразилии с 4 по 8 июля.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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