U-21: Перед стартом ЧС українці провели спаринг з командою Бразилії

Напередодні старту чемпіонату світу (U-21) збірна України зіграла контрольний матч з ще одним учасником змагань, срібним призером чемпіонату Південної Америки – бразильцями.



Україна – Бразилія – 0:3 (23:25, 18:25, 12:15)



Україна: Полуян, Остапенко, Плотницький, Олексій Головень, Лиходід, Рогожін, Вієцький, Столбунов



Клепко, Ковальов, Канаєв (л), Кучер (л). Тренер – Микола ПАСАЖІН.



22 червня. Ческе-Будейовіце. «Будвар Арена».



В інтерв’ю напередодні чемпіонату світу головний тренер збірної України Микола Пасажін нарікав на відсутність спарингів в період підготовки. Але що не вдалося зробити вдома, вдалося вже на місці подій – в Ческе-Будейовіце. І далеко не треба було ходити. Україна та Бразилія добрались до готелю «Кларіон», де проживають учасники, які грають в цьому місті – група С та D, одночасно. І тут вже в холі готелі вдалося досягнути принципової домовленості. Трохи пізніше уточнили деталі. І ось такий необхідний спаринг став реальністю. Необхідний і бразильцям також, які проробили тривалий шлях до місця проведення чемпіонату.



Микола Пасажін дав пограти всім, в тому числі і новачку збірної, діагональному Денису Ковальову. Взагалі, наставник пробував різноманітні поєднання нападників та зв’язуючих. Те, що програли, нікого не засмутило. А те ще провели перевірку боєм на головній арені чемпіонату, ще й як обрадувало.



Микола ПАСАЖІН, головний тренер збірної України:



- Нам контрольна гра була дуже необхідна, на жаль не вийшло провести ії в період підготовки. Сьогодні не всі грали у повну силу, на це були певні причини. Гра показала, що на відсотків шістдесят-сімдесят команда готова до боротьби на груповому етапі.



- Бразилія грає приблизно в такому ж стилі, що і перший суперник – Аргентина?

- Так. Ці команди грають приблизно в одному стилі. Чимало накатів, скидань, атак першим темпом, агресивна. Тож нас саме такий суперник.



- Як настрій напередодні чемпіонату?

- Настрій нормальний. Думаю, завтра хлопці заграють з іншим настроєм та бажанням і довeдуть, що не просто так потрапили на чемпіонат світу. Перша наша ціль – вийти з групи в першу вісімку.



Тимофій ПОЛУЯН, капітан збірної України:



- Враження позитивні. Зал просторий та зручний. Незважаючи на те, що ми програли 0:3, вважаю, що опробування пройшло достатньо успішно.



Основною ціллю спарингу – було відчути зал, вияснити, що виходить краще, що – гірше, звикнути до освітлення.



А сама поразка це не привід засмучуватися, це їжа для роздумів. Нам є, над чим попрацювати.