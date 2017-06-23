Молодежная сборная Украины проиграла первый матч на чемпионате мира

Молодежная сборная Украины по волейболу начала с поражения выступление на чемпионате мира. В дебютном поединке украинцы были разгромлены сверстниками из Аргентины.
Для выхода из группы, нашим ребятам нужно побеждать в двух оставшихся матчах против Италии и Ирана.
Молодежный чемпионат мира. Группа С. Первый тур
Аргентина – Украина 3:0 (25:21, 25:16, 25:20)
Источник — Sport.ua
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