Молодежная сборная Украины проиграла первый матч на чемпионате мира

Молодежная сборная Украины по волейболу начала с поражения выступление на чемпионате мира. В дебютном поединке украинцы были разгромлены сверстниками из Аргентины.

Для выхода из группы, нашим ребятам нужно побеждать в двух оставшихся матчах против Италии и Ирана.

Молодежный чемпионат мира. Группа С. Первый тур

Аргентина – Украина 3:0 (25:21, 25:16, 25:20)