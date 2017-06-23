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16 молодежных сборных вступили в борьбу за медали чемпионата мира

В группе С украинцы проиграли Аргентине, а Иран победил волейболистов Италии

  • 23.06.2017 22:35
  • 225 просмотров
  • 1 комментария
Метки
u21.men.2017.volleyball.fivb.com
© u21.men.2017.volleyball.fivb.com

Сегодня в Чехии начались матчи чемпионата мира по волейболу среди молодежных команд возрастом до 21 года. В группе С, где выступает сборная Украины, состоялось два поединка. В первом из них украинская сборная проиграла аргентинским сверстникам 0:3 (21:25, 16:25, 20:25).

Состав нашей команды в этой игре был таким: Тимофей Полуян (набрал 7 очков), Олег Плотницкий (9), Алексей Головень (0), Андрей Рогожин (6), Дмитрий Виецкий (6), Георгий Клепко (7), Дмитрий Канаев (либеро) - стартовый. На замену выходили Виталий Кучер (0), Владимир Остапенко (0), Михаил Столбунов (0), Кирилл Лиходед (2).

Еще в одном матче сборная Ирана с таким же счетом выиграла у Италии.

Чемпионат мира U-21. Финальный этап
Чехия. Группа С. 23 июня
Украина - Аргентина
0:3 (21:25, 16:25, 20:25)
Италия - Иран
0:3 (22:25, 19:25, 21:25)

Результаты матчей в других группах.

Группа А
Польша - Марокко
3:0 (25:9, 25:15, 25:15)
Чехия - Канада
2:3 (22:25, 25:13, 25:23, 18:25, 12:15)

Группа В
Россия - Куба
3:0 (32:30, 25:17, 25:14)
Турция - США
игра еще продолжается

Группа D
Китай - Япония
3:1 (25:21, 25:23, 22:25, 25:16)
Бразилия - Египет
3:0 (25:20, 25:18, 25:18)

Завтра в субботу 24 июня сборная Украины сыграет с командой Ирана.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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Комментарии
    Andy Van
      Andy Van, 23.06.2017 23:22
    0
    трансляции где смотреть, спорт.юа?
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