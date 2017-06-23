16 молодежных сборных вступили в борьбу за медали чемпионата мира

Сегодня в Чехии начались матчи чемпионата мира по волейболу среди молодежных команд возрастом до 21 года. В группе С, где выступает сборная Украины, состоялось два поединка. В первом из них украинская сборная проиграла аргентинским сверстникам 0:3 (21:25, 16:25, 20:25).
Состав нашей команды в этой игре был таким: Тимофей Полуян (набрал 7 очков), Олег Плотницкий (9), Алексей Головень (0), Андрей Рогожин (6), Дмитрий Виецкий (6), Георгий Клепко (7), Дмитрий Канаев (либеро) - стартовый. На замену выходили Виталий Кучер (0), Владимир Остапенко (0), Михаил Столбунов (0), Кирилл Лиходед (2).
Еще в одном матче сборная Ирана с таким же счетом выиграла у Италии.
Чемпионат мира U-21. Финальный этап
Чехия. Группа С. 23 июня
Украина - Аргентина
0:3 (21:25, 16:25, 20:25)
Италия - Иран
0:3 (22:25, 19:25, 21:25)
Результаты матчей в других группах.
Группа А
Польша - Марокко
3:0 (25:9, 25:15, 25:15)
Чехия - Канада
2:3 (22:25, 25:13, 25:23, 18:25, 12:15)
Группа В
Россия - Куба
3:0 (32:30, 25:17, 25:14)
Турция - США
игра еще продолжается
Группа D
Китай - Япония
3:1 (25:21, 25:23, 22:25, 25:16)
Бразилия - Египет
3:0 (25:20, 25:18, 25:18)
Завтра в субботу 24 июня сборная Украины сыграет с командой Ирана.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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