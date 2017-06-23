16 молодежных сборных вступили в борьбу за медали чемпионата мира

Ни чего не понятно! Те говорят мы не при делах, и ети мы не при делах!

С момента своего появления этого клуба -- одна ложь,подлог,шантаж и админ.ресурс.

Хотя вот к примеру на 60 и 110 метров с барьерами хорошо бегает наш Шубенков его спрашивали на сч...

Вообще говорят, что спринтером нужно родиться очень много зависит от генетики, должно приобладать...

Все такие знатоки спринта я погляжу. Есть интервью Борзова Гордону, рекомендую посмотреть. Там Бо...