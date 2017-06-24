U-21: Україна поступилася Ірану на тай-брейку

Збірна України, відігравшись після 0:2, поступилася збірній Ірані (13:15 на тай-брейку) у другому матчі на чемпіонаті світу (U-21).



Іран – Україна – 3:2 (25:19, 25:21, 23:25, 20:25, 15:13)

Іран: Агчелі (к) 28, Мосафердашліборун 10, Моджарад 7, Енісамарейн 6, Есфандіяр 15, Карімісухелмаі 3; Талебі (л), Ялі 3, Шахсаванд, Рамезані. Тренер – Нурі Беруз Атаі.

Україна: Полуян 27 (24 – атака, 3 - блок, 0 – подача), Плотницький 22 (15,3,4), Головень 4, Рогожін 2 (1,1,0), Вієцький 14 (13,1,0), Клепко 9 (4,3,2); Канаєв (л), Остапенко 6 (5,1,0). Тренер – Микола ПАСАЖІН.



Судді: М.Г.Рейєс (Колумбія), В.А.Гонсалвеш (Португалія).



Набрані очки: 108-103 (55-64 – атака, 12-13 – блок, 6-7 – подача, 35-19 – помилки суперника).



24 червня. Ческе-Будейовіце. «Будвар Арена». 100 глядачів.

Збірна України ще зберігає теоретичні шанси на потрапляння в першу вісімку, але для цього аргентинці повинні двічі програти, а наша команда перемогти італійців в заключному матчі групи.

Чемпіонат світу (U-21). Група С. Чеське Будейовіце. Розклад ігор

23 червня

Аргентина – Україна - 3:0 (25:21, 25:16, 25:20)

Італія – Іран – 0:3 (20:25, 19:25, 21:25)

24 червня

Іран – Україна – 3:2 (25:19, 25:21, 23:25, 20:25, 15:13)