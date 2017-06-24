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Україна офіційно здобула півфінальну путівку у жіночу Євролігу-2017!

Наступний суперник - збірна Іспанії

  • 24.06.2017 19:18
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ФВУ
© ФВУ

Україна ще не завершила груповий етап у французському передмісті Нанту, але потихеньку уже вивчає свого суперника по півфіналу Євроліги - команду Іспанії. Жіноча збірна - фаворит своєї групи і може собі це дозволити. Перша сходинка у квартеті В від нас уже нікуди не подінеться, але і в останній день перебування у Франції наші дівчата горять бажанням перемогти господарок паркету на їхньому ж майданчику. Перед поєдинком із Францією українські волейболістки "розім'ялися" у матчі з командою Грузії. Тиждень тому, поєдинок цих суперників завершився безапеляційною перемогою лідерок групи В - 3:0, не особливо відрізнявся і сьогоднішній матч від попереднього побачення.

Гарій Шамоєвич залишився вірним собі і у старті випустив уже награнний склад: Новгородченко, Денисова, Дорсман, Герасимова, Степанюк, Кодола і ліберо Степанчук. Суперниці на початку партії завдяки ейсам лідера атак грузинської збірної Анни Каландадзе показали, що налаштувалися вони на українок дуже серйозно. Кілька власних помилок, пару разів уперлися в грузинський блок і практично до середини партії гра рівна - 11:10. Щоправда, на цьому локальні успіхи підопічних Паата Улумбелашвілі і закінчилися. На другу технічну перерву українки пішли з відчутним запасом - 16:11. Далі ще більше - після вдалої атаки Анни Степанюк, а потім результативної гри на сітці Світлани Дорсман і блоку від Карини Денисової, суперниці в невеличкому нокдауні - 11:19. В кінці партії на майданчику традиційно з'явилися Анастасія Чернуха і Марина Дегтярьова, а перший сет завершився переконливою перемогою українок - 25:16.

У наступній партії та ж боротьба на початку і нарощування переваги команди Єгіазарова після першої технічної перерви - 8:5, а потім ривок - 21:11. Другий сет українки провели стартовим складом, а наприкінці партії знову з'явилися Дегтярьова і Чернуха. Третя партія розпочалася з неприємного для грузинської команди епізоду. Підвернула ногу лідер атак вісімнадцятирічна Анна Каландадзе. Після заморозки ноги вона залишила майданчик і до зікінчення поєдинку у грі уже не з'являлася. В України традиційно у четверту зону Гарій Єгіазаров перевів Карину Юрченко, Анастасія Чернуха з'явилася на місці діагонального гравця, а Ірина Трушкіна - на улюбленій позиції першого темпу. Ці моменти знадобляться у майбутніх поєдинках, можливо, уже проти Франції, можливо, у раунді плей-оф Евроліги, а, можливо, доведеться використовувати ці напрацювання і у фіналі чемпіонату Європи. Наприкінці партії дебютували за національну збірну Діана карпець і Тетяна Яцків. Це наше майбутнє і віхід на майданчику у грі проти Грузії запам'ятають на завжди. Українки впевненно дограли до перемоги у партії - 25:14 і до загального тріумфу - 3:0!

Источник — Федерация волейбола Украины

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