Украина заняла 4 место в группе С на молодежном чемпионате мира

В Чехии сегодня завершаются игры первого раунда финального турнира чемпионата мира по волейболу среди молодежных команд возрастом до 21 года. В группе С первыми на площадку вышли сборные Украины и Италии.



Стартовую партию выиграли итальянские волейболисты 25:22. Однако затем наши ребята сумели значительно прибавить и взяли два следующих сета - 25:15 и 25:23. Четвертая партия оказалась победной для соперников украинцев 25:13. Поэтому судьба поединка решалась на тай-брейке. В нем сильнее были итальянцы 15:8, которые и выиграли матч со счетом 3:2.



В сборной Украины выступали: Тимофей Полуян, Олег Плотницкий, Алексей Головень, Андрей Рогожин, Дмитрий Виецкий, Георгий Клепко, Дмитрий Канаев (либеро) - стартовый состав. На замену выходили Виталий Кучер, Владимир Остапенко, Михаил Столбунов, Кирилл Лиходед.



Немного позже в этой группе сыграют сборные Аргентины и Ирана. Но независимо от исхода этого матча украинская команды уже не сможет дальше побороться за медали чемпионата мира и, завершив первый этап финального этапа на последнем четвертом месте группы С, теперь будет играть лишь за места с 9 по 16.



Чемпионат мира U-21. Финальный этап

Чехия. Группа С. 25 июня

Украина - Италия

2:3 (22:25, 25:13, 25:23, 13:25, 8:15)



Турнирная таблица группы С перед последним матчем выглядит так:

1. Аргентина 2 матча, 6 очков (2 победы, 0 поражений), соотношение партий 6 - 1

2. Иран 2, 5 (2, 0), 6 - 2

3. Италия 3, 2 (1, 2), 4 - 8

4. Украина 3, 2 (0, 3), 4 - 9