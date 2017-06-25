Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Украинки победили в своей группе женской Евролиги

В третьем матче второго тура во Франции наша сборная обыграла хозяев площадки

  • 25.06.2017 21:55
  • 546 просмотров
  • 0 комментария
Метки
CEV
© CEV
Во французском городе Резе сегодня завершился второй тур женской Евролиги. В заключительный день в стыковом матче за первое место встретились сборные Украины и Франции. 
 
В первой партии преимущество подопечных Гария Егиазарова было неоспоримым. Это отразилось в счете 25:13 в пользу украинских волейболисток. Вторую партию выиграла французская сборная 25:18, а в третьем и четвертом сетах снова лучше играла наша команда 25:14 и 25:14.  
 
Евролига. Женщины
Резе (Франция). Группа В
Второй тур. 25 июня
Украина - Франция 
3:1 (25:13, 18:25, 25:14, 25:14)
Грузия – Черногория
0:3 (18:25, 20:25, 17:25)
 
Итоговое положение группы В:
1.Украина 6 матчей, 18 очков (6 побед, 0 поражений), соотношение партий 18 -1
2.Франция 6, 12 (4, 2), 13 - 8
3.Черногория 6, 6 (2, 4), 8 - 13
4.Грузия 6, 0 (0, 6), 1 - 18
 
Таким образом, сборная Украины вышла в финальный этап Евролиги, где непосредственно поборется за главный приз турнира. Полуфинальные матчи состоятся 28 июня и 2 июля, а финал пройдет 5 и 9 июля. 

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.