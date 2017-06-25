Украинки победили в своей группе женской Евролиги

Оу,заробитчанин,у тебя денег не хватит на каждый матч ходить А Жеке удачи!!!

Заметь,промежуток у этих звёзд примерно лет 10-15,так,что ждёмс в 21-22 году нового крутого украи...

Не ну мы поедим персики за 25 гривен, а представители сверхдержавы - за 250 рублев *ROFL...

Что ж тебя так пробрало, лишнехромосмное? Маманю свою шлендру вокзальную вспомнило или папаню бом...

ах, да, еще вспомнил , как ты п..р чуть ли не пол Гамбурга продал ))) но при этом нищеброд убогий...

конечно сбор ,сейчас еще пару областей вернутся и все будет ок )) вот ты , тварь , скажи как мо...