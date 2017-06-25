Украинки победили в своей группе женской Евролиги

Во французском городе Резе сегодня завершился второй тур женской Евролиги. В заключительный день в стыковом матче за первое место встретились сборные Украины и Франции.
В первой партии преимущество подопечных Гария Егиазарова было неоспоримым. Это отразилось в счете 25:13 в пользу украинских волейболисток. Вторую партию выиграла французская сборная 25:18, а в третьем и четвертом сетах снова лучше играла наша команда 25:14 и 25:14.
Евролига. Женщины
Резе (Франция). Группа В
Второй тур. 25 июня
Украина - Франция
3:1 (25:13, 18:25, 25:14, 25:14)
Грузия – Черногория
0:3 (18:25, 20:25, 17:25)
Итоговое положение группы В:
1.Украина 6 матчей, 18 очков (6 побед, 0 поражений), соотношение партий 18 -1
2.Франция 6, 12 (4, 2), 13 - 8
3.Черногория 6, 6 (2, 4), 8 - 13
4.Грузия 6, 0 (0, 6), 1 - 18
Таким образом, сборная Украины вышла в финальный этап Евролиги, где непосредственно поборется за главный приз турнира. Полуфинальные матчи состоятся 28 июня и 2 июля, а финал пройдет 5 и 9 июля.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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