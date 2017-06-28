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Молодежная сборная Украины проиграла Турции

В стартовом поединке второго этапа чемпионата мира украинские волейболисты потерпели поражение

  • 28.06.2017 09:30
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u21.men.2017.volleyball.fivb.com
© u21.men.2017.volleyball.fivb.com

На молодежном чемпионате мира по волейболу для спортсменов возрастом до 21 года, который проходит в Чехии, начались игры второго этапа. Шестнадцать сборных снова разделены на четыре группы, но если сборные, играющие в группах Е и F продолжают бороться за медали, то для команд, оказавшихся в группах G и H, пределом мечтаний будет лишь девятое место и ниже в этом чемпионате.

Напомню, что украинские волейболисты по итогам первого этапа заняли последнее четвертое место в группе С и поэтому теперь продолжают выступать лишь в нижней части. В первом матче группы Н их соперниками была сборная Турции.

Начало встречи получилось в пользу подопечных Николая Пасажина. Они выиграли 25:19. Однако затем преимущество перешло к турецкой сборной и следующие три сета взяли именно соперники наших ребят - 20:25, 17:25 и 20:25.

В составе сборной Украины играли: Тимофей Полуян (набрал 13 очков), Олег Плотницкий (16), Алексей Головень (1), Андрей Рогожин (12), Денис Ковалев (9), Георгий Клепко (5), Дмитрий Канаев (либеро) - стартовый. На замену выходили Виталий Кучер (0), Владимир Остапенко (1), Михаил Столбунов (2).

Еще в одном матче группы Н сборная Японии с таким же счетом 3:1 выиграла у волейболистов Марокко.

Чемпионат мира U-21. Финальный турнир
Чехия. Второй этап. Группа Н
Украина - Турция
1:3 (25:19, 20:25, 17:25, 20:25)
Япония - Марокко
3:1 (25:19, 25:20, 22:25, 25:21)

В среду 28 июня сборная Украины сыграет с командой Японии.

В группе G, где играют еще четыре сборные, оспаривающие места с 9 с по 16 места, зафиксированы такие результаты:
Группа G
США - Италия
0:3 (23:25, 21:25, 23:25)
Чехия - Египет
0:3 (19:25, 23:25, 22:25)

А вот результаты матчей команд групп Е и F, ведущих борьбу за медали:
Группа Е
Польша - Китай
3:2 (25:13, 18:25, 23:25, 25:18, 15:8)
Куба - Иран
3:2 (25:22, 25:23, 19:25, 13:25, 15:8)

Группа F
Россия - Аргентина
3:1 (25:23, 25:15, 27:29, 25:19)
Канада - Бразилия
1:3 (15:25, 25:19, 23:25, 16:25)

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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