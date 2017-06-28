Молодежная сборная Украины проиграла Турции

Умом Россию не понять. Зато весело и нескучно.

Лежит себе русская свинья в канаве, хлюпает на себя русским миром-болотом, одной ноздрей пятачком...

наша банановая республика создана исключительно для горстки олигархов.

у вас такие примитивные познания истории что вам лучше не писать . честно где вы набирались знани...

так ониж тоже безвольные так вот путлер и напал.. он же болен вот и нападает там где слабо защища...

Да я помню, как такие как ты, мычали на майдане - не понравится, скинем и выберем другого. Страна...

К сожалению все политики так говорят, а потом власть их меняет. До тех пор пока они не снимут неп...

Да неужели. Так что, и майдан его рук дело. Так опустить неньку незалежную. А кроме...