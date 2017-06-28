Украина выиграла у Японии в четырех партиях

В Чехии продолжается молодежный чемпионат мира по волейболу для молодежных сборных. После поражения от Турции сегодня украинские волейболисты встречались с командой Японии.



Наши ребята выиграли две первые партии 25:23 и 25:14, затем уступили в третьем сете 24:26, но в решающей четвертой партии снова были сильнее 25:21. Эта победа позволила сборной Украины подняться на второе место в группе Н.



За украинцев выступали: Тимофей Полуян (набрал 15 очков), Олег Плотницкий (30), Алексей Головень (4), Андрей Рогожин (20), Денис Ковалев (2), Георгий Клепко (4), Дмитрий Канаев (либеро) - стартовый. На замену выходили Владимир Остапенко (13), Виталий Кучер (0), Михаил Столбунов (0).



Чемпионат мира U-21. Финальный турнир

Чехия. Второй этап. Группа Н

Украина - Япония

3:1 (25:23, 25:14, 24:26, 25:21)

Матч команд Турция - Марокко еще продолжается



Положение команд в группе Н сейчас таково:

1. Турция 1 матч, 3 очка (1 победа, 0 поражений), соотношение партий 3 - 1

2. Украина 2, 3 (1, 1), 4 - 4

3. Япония 2, 3, 4 - 4

4. Марокко 1, 0 (0, 1), 1 - 3



В четверг 29 июня Украина проведет третий и заключительный матч в группе Н со сборной Марокко.