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Украина выиграла у Японии в четырех партиях

Во втором матче группы Н чемпионата мира U-21 подопечные Николая Пасажина одержали победу

  • 28.06.2017 20:10
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u21.men.2017.volleyball.fivb.com
© u21.men.2017.volleyball.fivb.com

В Чехии продолжается молодежный чемпионат мира по волейболу для молодежных сборных. После поражения от Турции сегодня украинские волейболисты встречались с командой Японии.

Наши ребята выиграли две первые партии 25:23 и 25:14, затем уступили в третьем сете 24:26, но в решающей четвертой партии снова были сильнее 25:21. Эта победа позволила сборной Украины подняться на второе место в группе Н.

За украинцев выступали: Тимофей Полуян (набрал 15 очков), Олег Плотницкий (30), Алексей Головень (4), Андрей Рогожин (20), Денис Ковалев (2), Георгий Клепко (4), Дмитрий Канаев (либеро) - стартовый. На замену выходили Владимир Остапенко (13), Виталий Кучер (0), Михаил Столбунов (0).

Чемпионат мира U-21. Финальный турнир
Чехия. Второй этап. Группа Н
Украина - Япония
3:1 (25:23, 25:14, 24:26, 25:21)
Матч команд Турция - Марокко еще продолжается

Положение команд в группе Н сейчас таково:
1. Турция 1 матч, 3 очка (1 победа, 0 поражений), соотношение партий 3 - 1
2. Украина 2, 3 (1, 1), 4 - 4
3. Япония 2, 3, 4 - 4
4. Марокко 1, 0 (0, 1), 1 - 3

В четверг 29 июня Украина проведет третий и заключительный матч в группе Н со сборной Марокко.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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