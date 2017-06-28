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В первом полуфинале Евролиги украинки обыграли сборную Испании

В домашнем матче подопечные Гария Егиазарова победили в четырех сетах

  • 28.06.2017 23:45
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CEV
© CEV

Состоялись два полуфинальных поединка женской Евролиги 2017 года. В одном из них в Ивано-Франковске встречались сборные Украины и Испании.

В двух первых партиях украинские волейболистки добились успеха 25:19 и 25:21. Третий сет выиграли испанки 24:26, а в четвертой партии снова победили наши игроки - 25:21.

В этой встрече за Украину выступали: Елена Новгородченко (набрала 3 очка), Надежда Кодола (19), Юлия Герасимова (6), Карина Денисова (16). Анна Степанюк (17), Светлана Дорсман (11), Алина Степанчук, Кристина Немцева (обе - либеро) - стартовый состав. На замену выходили Марина Дегтярева (0), Ирина Трушкина (5), Анастасия Чернуха (1).

В другом полуфинале Евролиги сборная Финляндии в гостях переиграла Словакию 3:2.

Евролига 2017 года. Женщины
Полуфиналы. 28 июня
Украина - Испания
3:1 (25:19, 25:21, 24:26, 25:21)
Словакия - Финляндия
2:3 (23:25, 25:15, 25:20, 17:25, 12:15)

Ответные матчи пройдут 2 июля.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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