В первом полуфинале Евролиги украинки обыграли сборную Испании

Состоялись два полуфинальных поединка женской Евролиги 2017 года. В одном из них в Ивано-Франковске встречались сборные Украины и Испании.



В двух первых партиях украинские волейболистки добились успеха 25:19 и 25:21. Третий сет выиграли испанки 24:26, а в четвертой партии снова победили наши игроки - 25:21.



В этой встрече за Украину выступали: Елена Новгородченко (набрала 3 очка), Надежда Кодола (19), Юлия Герасимова (6), Карина Денисова (16). Анна Степанюк (17), Светлана Дорсман (11), Алина Степанчук, Кристина Немцева (обе - либеро) - стартовый состав. На замену выходили Марина Дегтярева (0), Ирина Трушкина (5), Анастасия Чернуха (1).



В другом полуфинале Евролиги сборная Финляндии в гостях переиграла Словакию 3:2.



Евролига 2017 года. Женщины

Полуфиналы. 28 июня

Украина - Испания

3:1 (25:19, 25:21, 24:26, 25:21)

Словакия - Финляндия

2:3 (23:25, 25:15, 25:20, 17:25, 12:15)



Ответные матчи пройдут 2 июля.