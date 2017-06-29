Украинские волейболисты выиграли у сборной Марокко

Четыре с половиной часа игры. Будучи помоложе, Стах славился победами в подобных тяжелейших матча...

Сарай - это постройка на языке твоего любимого Рината Лохметова. Ты Лохметова обижаешь? От падла....

Є феномени в спорті, такі як мессі, Шумахер, льоб, джордан, федерер, той же алі, тайсон... Та вже...

https://www.facebook.com/people/Вадим-Гальцев/100009529250898Вадик, все поняли, ты в Диканьке сор...

О, Саусхер, как там у вас на Раиссе? Все на буржуйке 18 века на коровьих лепешках щи варишь? *RO...

Он Ротов Почему с двумя "т" вот только. Видимо, не одним ртом работает