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Украинские волейболисты выиграли у сборной Марокко

На какой позиции окажется наша команда в группе Н станет известно после матча Турция - Япония

  • 29.06.2017 20:05
  • 284 просмотров
  • 1 комментария
Метки
u21.men.2017.volleyball.fivb.com
© u21.men.2017.volleyball.fivb.com

Сегодня в Чехии завершаются игры второго этапа чемпионат мира по волейболу среди для молодежных сборных U-21. В своем заключительном поединке в группе Н украинские волейболисты встречались со сверстниками из Марокко.

Все три партии в этой игре проходили в очень упорной борьбе. Причем в каждой из них до самого конца не было известно на чью сторону склониться чаша весов. Приятно, что подопечные Николая Пасажина проявили здесь настоящий характер и смогли выиграть все три сета - 25:21, 25:22 и 25:23.

Сборная Украины выступала в таком составе: Тимофей Полуян (набрал 9 очков), Владимир Остапенко (17), Олег Плотницкий (11), Алексей Головень (2), Андрей Рогожин (9), Георгий Клепко (4), Дмитрий Канаев (либеро) - стартовый. На замену выходили, Виталий Кучер (0), Михаил Столбунов (2), Кирилл Лиходед (0).

Чемпионат мира U-21. Финальный турнир
Чехия. Второй этап. Группа Н. 29 июня
Украина - Марокко
3:0 (25:21, 25:22, 25:23)

Матч команд Турция - Япония состоится позже.

Положение команд в группе Н сейчас таково:
1. Турция 2 матча, 6 очков (2 победы, 0 поражений), соотношение партий 6 - 1
2. Украина 3, 6 (2, 1), 7 - 4
3. Япония 2, 3, 4 - 4
4. Марокко 3, 0 (0, 3), 1 - 9

Команды, занявшие 1 и 2 места в группе Н далее продолжат борьбу за итоговые места с 9 по 12, а сборные, оказавшиеся на 3 и 4 местах, сыграют в плей-офф за итоговые места с 13 по 16.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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Комментарии
    Andy Van
    online
      Andy Van, 29.06.2017 21:05
    0
    По любому играем за 9-12! Специалисты, бля)))
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