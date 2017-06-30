В группе Н молодежного чемпионата мира Украина заняла второе место

После победы сборной Украины над командой Марокко 3:0, подопечным Николая Пасажина пришлось ожидать результата матча Турция - Япония. Именно эта встреча определяла итоговые места в группе Н.
Вопреки прогнозам, выиграла сборная Японии 3:1 и сразу три команды набрали одинаковое количество очков - по шесть. По дополнительным показателям на первом месте в итоге оказалась Турция, на втором Украина и на третьем Япония.
Чемпионат мира U-21. Финальный турнир
Чехия. Второй этап. Группа Н.
Украина - Марокко
3:0 (25:21, 25:22, 25:23)
Япония - Турция
3:1 (25:21, 25:22, 23:25, 25:20)
Итоговое положение команд в группе Н:
1. Турция 3 матча, 6 очков (2 победы, 1 поражение), соотношение партий 7 - 4
2. Украина 3, 6 (2, 1), 7 - 4
3. Япония 3, 6 (2, 1), 7 - 5
4. Марокко 3, 0 (0, 3), 1 - 9
Теперь в субботу 1 июля сборная Украины в плей-офф за 9 - 12 места сыграет с победителем группы G Италией, а Турция встретится с Египтом. В плей-офф за 13 - 16 места пройдут такие матчи Япония - Чехия, США - Марокко.
Итоговое положение команд в группе G:
1. Италия 3, 9, (3, 0), 9 - 2
2. Египет 3, 6 (2, 1), 6 - 4
3. США 3, 3 (1, 2), 4 - 8
4. Чехия 3, 0 (0, 3), 4 - 9
Что касается борьбы за медали, то здесь итоговые места распределились так:
Группа Е:
1. Польша 3, 7, (3, 0), 9 - 4
2. Куба 3, 5 (2, 1), 6 - 6
3. Иран 3, 4 (1, 2), 7 - 8
4. Китай 3, 2 (0, 3), 5 - 9
Группа F:
1. Россия 3, 8, (3, 0), 9 - 4
2. Бразилия 3, 7 (2, 1), 8 - 4
3. Канада 3, 2 (1, 2), 5 - 8
4. Аргентина 3, 1 (0, 3), 3 - 9
В полуфиналах за 1 - 4 места 1 июля сыграют Россия - Куба, Польша - Бразилия, а в полуфиналах за 5 - 8 места встретятся Иран - Аргентина, Канада - Китай.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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