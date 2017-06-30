В группе Н молодежного чемпионата мира Украина заняла второе место

Кто ты, нехороший человек?

Верес пообещал, Сталь пообещала... А как же фин. отчётность? Ах, о чём это я, это же не Десна...

Тебе какой с этого толк? Как был рванью подзаборной так ею и останешься.

Не наУкраине а В Украине, чмошники сопливывин