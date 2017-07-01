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Мужская сборная Украины вышла в финал Евролиги!

В полуфинальном поединке украинцы обыграли команду Швеции в пяти партиях

  • 01.07.2017 20:55
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Метки
CEV
© CEV

Сегодня в Дании проходят полуфинальные матчи мужской Евролиги по волейболу 2017 года. В первом из них на площадку вышли сборные Украины и Швеции.

Стартовую партию выиграли шведские волейболисты 25:23. Затем наши ребята сумели сравнять счет, взяв второй сет 25:19, а после победы в третьей партии 25:16 вышли вперед 2:1. Но шведы вовсе не собирались сдаваться и добились успеха в четвертом сете 25:22.

Таким образом, судьба матча и путевки в финал Евролиги решался на в укороченной пятой партии на тай-брейке. Его в тяжелейшей борьбе со счетом 18:16 выиграли подопечные Угиса Крастиньша.

Сборная Украины в этом матче играла в таком составе: Андрей Левченко (набрал 15 очков), Владимир Ковальчук (2), Алексей Клямар (18), Максим Дрозд (20), Владимир Тевкун (17), Олег Шевченко (16), Денис Фомин, Горден Брова (оба - либеро) - стартовый состав. В игре также принимали участие Дмитрий Старожилов (0), Юрий Томин (1).

Евролига. Мужчины
Полуфинал. Дания
1 июля
Украина - Швеция
3:2 (23:25, 25:19, 25:16, 22:25, 18:16)

Во втором полуфинале в эти минуты встречаются сборные Дании и Македонии.

Финал и матч за 3-е место пройдут в воскресенье 2 июля.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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