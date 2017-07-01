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В финале мужской Евролиги Украина встретится с Македонией

Третье место разыграют сборные Швеции и Дании

  • 01.07.2017 23:30
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CEV
© CEV

Второй полуфинальный матч волейбольной Евролиги у мужчин получился не менее интересным, чем поединок Украины и Швеции, завершившийся сегодня со счетом 3:2 в пользу нашей сборной.

Хозяева площадки волейболисты Дании считались здесь явным фаворитом. Но все сложилось далеко не так, о чем мечтали местные болельщики.

Датчане начали за здравие и повели в счете 2:0 после того, как выиграли два первых сета 25:19 и 25:20. Но то ли они рано поверили в свой успех, то ли по какой-то иной причине далее события в игре стали развиваться совершенно по другому сценарию.

В остальных трех сетах сильнее уже были волейболисты Македонии - 25:14, 25:20 и на тай-брейке 15:11.

Евролига. Мужчины
Полуфиналы. Дания
1 июля
Украина - Швеция
3:2 (23:25, 25:19, 25:16, 22:25, 18:16)
Дания - Македония
2:3 (25:19, 25:20, 14:25, 20:25, 11:15)

Итак, в воскресенье 2 июля в финале мужской Евролиги сыграют УКРАИНА и Македония, а в матче за 3 место сойдутся Дания и Швеция.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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