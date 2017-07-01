В финале мужской Евролиги Украина встретится с Македонией

"Вакарчук мировая рок-звезда"... Я такого бредового высера давно здесь не читал ...

для куска говна под названием усритязь устроили пАбеду,ну и для зерья козломордого,кто верит в не...

Для руденко гроши не пахнут ... сцук.

Член на женский пол хоть стоит?

Я посмотрел весь поединок - не могу сказать, что Руденко где-то "плавил" или "слив...

На другой ветке писал напишу и тут, но уже коротко ... Нашему боксеру молодец , что выстоял весь...

Шо там пытаться??? Ни один уважающий себя боксер не выйдет на поединок против этого мельдониевого...

тебе не надоело занимайся садо-мазо? ну, не мучай себя - собирай пожитки и выдвигайся на восток п...

За что спасибо??? За то что участвовал в этом рашистском цирке?