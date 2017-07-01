Молодежная сборная Украины уступила Италии

В Чехии сегодня был предпоследний день молодежного чемпионата мира для волейболистов возрастом до 21 года. Состоялись полуфинальные матчи в четырех квартетах. И вначале о том, как сыграла сборная Украины, которая оказалась среди команд, ведущих борьбу за 9-12 места.
Соперниками наших ребят были сверстники из Италии. К сожалению, настоящей борьбы не получилось. Все три партии прошли с преимуществом итальянцев, которые выиграли со счетом 3:0 - 25:18, 25:14 и 25:18.
За сборную Украины играли: Тимофей Полуян (набрал 6 очков), Владимир Остапенко (6), Олег Плотницкий (6), Алексей Головень (1), Андрей Рогожин (9), Георгий Клепко (1), Дмитрий Канаев (либеро) - стартовый. На замену выходили, Виталий Кучер (0), Михаил Столбунов (0), Кирилл Лиходед (4), Денис Ковалев (0).
Чемпионат мира U-21. Финальный турнир
Чехия. Матчи плей-офф. Полуфиналы
За 9 - 12 места
Италия - Украина
3:0 (25:18, 25:14, 25:18)
Турция - Египет
3:1 (25:21, 20:25, 28:26, 31:29)
А вот все остальные результаты игр плей-офф.
За 1 - 4 места
Россия - Куба
1:3 (15:25, 18:25, 25:16, 23:25)
Польша - Бразилия
3:2 (25:21, 25:19, 21:25, 23:25,15:12)
За 5 - 8 места
Иран - Аргентина
3:2 (25:23, 15:25, 18:25, 25:22, 15:10)
Канада - Китай
2:3 (27:25, 24:26, 25:21, 26:28, 9:15)
За 13 - 16 места
США - Марокко
3:0 (25:18, 25:23, 25:21)
Япония - Чехия
3:2 (22:25, 20:25, 25:21, 25:15, 15:13)
В воскресенье 2 июля в стыковых матчах встретятся:
За 1 место
Куба - Польша
За 3 место
Россия - Бразилия
За 5 место
Иран - Китай
За 7 место
Аргентина - Канада
За 9 место
Италия - Турция
За 11 место
УКРАИНА - Египет
За 13 место
США - Япония
За 15 место
Чехия - Марокко
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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