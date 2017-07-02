На чемпионате мира U-21 молодежная сборная Украины заняла 11 место

В Чехии завершается молодежный чемпионат мира для волейболистов возрастом до 21 года. В воскресенье проходят решающие стыковые поединки за итоговые места в турнирной таблице.



Сборная Украины в матче за 11 место встречалась с командой Египта. Первые две партии выиграли подопечные Николая Пасажина - 26:24 и 25:22. Затем два сета взяли египетские волейболисты - 25:22 и 25:21. А в решающей укороченной пятой партии снова победили украинцы 15:11.



В итоге сборная Украины финишировала на этом чемпионате мира на 11-м итоговом месте.



В матче с Египтом в украинской команде выступали: Тимофей Полуян (набрал 18 очков), Владимир Остапенко (12), Алексей Головень (5), Кирилл Лиходед (9), Андрей Рогожин (25), Георгий Клепко (9), Дмитрий Канаев (либеро) - стартовый. На замену выходили Михаил Столбунов (0), Денис Ковалев (4 ).



Чемпионат мира U-21. Финальный турнир

Чехия. Матч за 11 место

Украина - Египет

3:2 (26:24, 25:22, 22:25, 21:25, 15:11)



Состоялись еще два стыковых поединка:



За 13 место

США - Япония

1:3 (25:23, 23:25, 15:25, 20:25)



За 15 место

Чехия - Марокко

3:1 (19:23, 25:23, 25:19, 25:20)



Остальные стыковые матчи проходят либо в эти минуты, либо состоятся позже.