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На чемпионате мира U-21 молодежная сборная Украины заняла 11 место

В заключительном матче украинские волейболисты победили сверстников из Египта в пяти партиях

  • 02.07.2017 20:15
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Метки
u21.men.2017.volleyball.fivb.com
© u21.men.2017.volleyball.fivb.com

В Чехии завершается молодежный чемпионат мира для волейболистов возрастом до 21 года. В воскресенье проходят решающие стыковые поединки за итоговые места в турнирной таблице.

Сборная Украины в матче за 11 место встречалась с командой Египта. Первые две партии выиграли подопечные Николая Пасажина - 26:24 и 25:22. Затем два сета взяли египетские волейболисты - 25:22 и 25:21. А в решающей укороченной пятой партии снова победили украинцы 15:11.

В итоге сборная Украины финишировала на этом чемпионате мира на 11-м итоговом месте.

В матче с Египтом в украинской команде выступали: Тимофей Полуян (набрал 18 очков), Владимир Остапенко (12), Алексей Головень (5), Кирилл Лиходед (9), Андрей Рогожин (25), Георгий Клепко (9), Дмитрий Канаев (либеро) - стартовый. На замену выходили Михаил Столбунов (0), Денис Ковалев (4 ).

Чемпионат мира U-21. Финальный турнир
Чехия. Матч за 11 место
Украина - Египет
3:2 (26:24, 25:22, 22:25, 21:25, 15:11)

Состоялись еще два стыковых поединка:

За 13 место
США - Япония
1:3 (25:23, 23:25, 15:25, 20:25)

За 15 место
Чехия - Марокко
3:1 (19:23, 25:23, 25:19, 25:20)

Остальные стыковые матчи проходят либо в эти минуты, либо состоятся позже.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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