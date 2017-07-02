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Сборная Польши выиграла молодежный чемпионат мира

Второе место заняли волейболисты Кубы, на третьем - команда России

  • 02.07.2017 20:40
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u21.men.2017.volleyball.fivb.com
© u21.men.2017.volleyball.fivb.com

Закончился чемпионат мира по волейболу для спортсменов возрастом до 21 года, который в течение десяти дней проходил в Чехии. Как мы уже сообщали сборная Украины заняла итоговое 11 место, обыграв сегодня сверстников из Египта 3:2.

А чемпионами мира U-21 стали волейболисты Польши. В финале они явно были сильнее сборной Кубы 3:0. Особенно впечатляет счет второй партии 25:10 в пользу новоиспеченных чемпионов мира.

В поединке за 3 место россияне также в трех сетах обыграли сборную Бразилии.

Чемпионат мира U-21. Финальный турнир
Чехия. Финал
Польша - Куба
3:0 (25:20, 25:10, 25:19)

Матч за 3 место
Россия - Бразилия
3:0 (25:16, 25:16, 25:19)

Матч за 5 место
Иран - Китай
3:0 (25:19, 25:20, 25:21)

Матч за 7 место
Аргентина - Канада
3:2 (22:25, 30:28, 25:20, 20:25, 15:11)

Матч за 9 место
Италия - Турция
3:0 (25:23, 25:20, 25:19)

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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