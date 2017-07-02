Сборная Польши выиграла молодежный чемпионат мира

Закончился чемпионат мира по волейболу для спортсменов возрастом до 21 года, который в течение десяти дней проходил в Чехии. Как мы уже сообщали сборная Украины заняла итоговое 11 место, обыграв сегодня сверстников из Египта 3:2.
А чемпионами мира U-21 стали волейболисты Польши. В финале они явно были сильнее сборной Кубы 3:0. Особенно впечатляет счет второй партии 25:10 в пользу новоиспеченных чемпионов мира.
В поединке за 3 место россияне также в трех сетах обыграли сборную Бразилии.
Чемпионат мира U-21. Финальный турнир
Чехия. Финал
Польша - Куба
3:0 (25:20, 25:10, 25:19)
Матч за 3 место
Россия - Бразилия
3:0 (25:16, 25:16, 25:19)
Матч за 5 место
Иран - Китай
3:0 (25:19, 25:20, 25:21)
Матч за 7 место
Аргентина - Канада
3:2 (22:25, 30:28, 25:20, 20:25, 15:11)
Матч за 9 место
Италия - Турция
3:0 (25:23, 25:20, 25:19)
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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