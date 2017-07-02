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Мужская сборная Украины стала победителем волейбольной Евролиги!

В финальном матче наша команда нанесла поражение команде Македонии

  • 02.07.2017 21:15
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CEV
© CEV

Победой сборной Украины по волейболу завершился сегодня в Дании финальный турнир Евролиги 2017 года. В решающем матче подопечные Угиса Крастиньша встречались с представителями Македонии.

Уже в первой партии украинские волейболисты показали, что настроены только на успех, обыграв соперников со счетом 25:15. Второй сет наши ребята выиграли 25:22 и были очень близки к тому, чтобы взять третью партию. Они почти все время были впереди, причем большую часть сета с разницей в три-четыре очка, а затем еще имели матчбол при счете 24:23 в свою пользу. Но, к сожалению, дожать соперников не удалось. Здесь македонская команда сумела проявить характер и, выиграв три очка кряду, спасла партию 26:24. Общий счет в матче стал 2:1.

Однако это была всего лишь отсрочка победы сборной Украины. Четвертый сет она провела просто блестяще и выиграла 25:13. Таким образом, наша команда завершила матч с итоговым результатом 3:1 и впервые в своей истории стали победителем мужской Евролиги. Как и накануне, самым результативным игроком у нас стал Максим Дрозд, набравший 20 очков.    

Бронзовые награды турнира завоевала сборная Швеции, которая в матче за 3 место победила хозяев площадки датчан 3:1.

Евролига. Мужчины
Дания. 2 июля. Финал
Украина - Македония
3:1 (25:15, 25:22, 24:26, 25:13)

Матч за 3 место
Швеция - Дания
3:1 (25:23, 16:25, 25:19, 25:21)

Наши поздравления сборной Украины, которая на этом финальном турнире выступала в таком составе: Владимир Ковальчук, Дмитрий Старожилов, Максим Дрозд, Андрей Левченко, Константин Рябуха, Владимир Тевкун, Юрий Томин, Алексей Клямар, Олег Шевченко, Евгений Кисилюк, Денис Фомин, Горден Брова, Юрий Семенюк. Главный тренер - Угис Крастиньш.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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