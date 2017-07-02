Женская сборная Украины также вышла в финал Евролиги

Сегодня состоялись ответные полуфинальные матчи женской Евролиги 2017 года. В Испании сборная этой страны принимала волейболисток Украины.
Напомню, что в первой встрече в Ивано-Франковске наша сборная добилась победы со счетом 3:1. Поэтому в гостях для того, чтобы выйти в финал, им надо было выиграть хотя бы две партии. И украинки были близки к выполнению задачи-минимум уже в первых двух стартовых сетах. Сперва они были сильнее в первой партии 25:22, а затем долгое время вели в счете во второй, имея в концовке 23:21 в свою пользу. Однако здесь хозяевам площадки удалось взять четыре очка подряд и партия осталась за ними 25:23.
Неудача в концовке второго сета негативным образом сказалась на действиях украинских волейболисток в начале третьей партии. Ее наша команда начала не совсем удачно, проигрывая 5:9. Но уже ко второму техническому перерыву гости вышли вперед 16:15. В дальнейшем события в партии протекали с переменным успехом и все же подопечные Гария Егиазарова сумели дожать своих соперниц, выиграв 25:23.
Судьба полуфинала была решена и это был подарок украинских волейболисток своему тренеру, которому недавно исполнилось 55 лет. И хотя испанки выиграли четвертую партию 25:20, а за ней и пятую 15:5, в финал по итогам двух матчей вышла сборная нашей страны.
В сборной Украины играли: Елена Новгородченко (набрала 2 очка), Надежда Кодола (13), Ирина Трушкина (11), Карина Денисова (8), Анна Степанюк (5), Светлана Дорсман (11), Алина Степанчук (либеро) - стартовый состав. На замену выходили Марина Дегтярева (1), Анастасия Чернуха (0), Юлия Герасимова (0).
Другим финалистом женской Евролиги стала сборная Финляндии, которая у себя дома снова победила Словакию, на этот раз со счетом 3:0.
Евролига 2017 года. Женщины
Полуфиналы. Ответные матчи. 2 июля
Испания - Украина
3:2 (22:25, 25:23, 23:25, 25:20, 15:5)
Первый матч - 1:3
Финляндия - Словакия
3:0 (25:16, 25:18, 25:21)
Первый матч - 3:2
Финальные матчи между сборными Украины и Финляндии состоятся 5 и 9 июля.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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