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Бразилия и Франция стартовали с побед в Финале шести

В бразильском городе Куритиба начались решающие игры мужской Мировой лиги

  • 05.07.2017 19:55
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Метки
worldleague.2017.fivb.com
© worldleague.2017.fivb.com

Шесть лучших волейбольных сборных мира вышли на старт финального турнира Мировой лиги среди мужчин 2017 года. Вначале они сыграют в двух группах, после чего пройдут стыковые матчи.

В группе J-1 первыми на площадку вышли хозяева турнира волейболисты сборной Бразилии и их соперники из Канады. Со счетом 3:1 победу одержали действующие олимпийские чемпионы.

В другой группе К-1 чемпионы Европы волейболисты Франции с большим трудом в пяти партиях нанесли поражение бронзовым призерам Олимпиады-2016 команде США.

Мировая лига 2017 года. Мужчины
Финальный турнир. Куритиба (Бразилия)
Группа J-1
Бразилия - Канада
3:1 (25:21, 17:25, 25:19, 25:19)

Группа К-1
Франция - США
3:2 (27:25, 20:25, 26:24, 17:25, 15:12)

В следующих матчах 5 июля сыграют:
Группа J-1:
Россия - Канада

Группа К-1
Сербия - США

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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