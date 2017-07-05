Бразилия и Франция стартовали с побед в Финале шести

Шесть лучших волейбольных сборных мира вышли на старт финального турнира Мировой лиги среди мужчин 2017 года. Вначале они сыграют в двух группах, после чего пройдут стыковые матчи.



В группе J-1 первыми на площадку вышли хозяева турнира волейболисты сборной Бразилии и их соперники из Канады. Со счетом 3:1 победу одержали действующие олимпийские чемпионы.



В другой группе К-1 чемпионы Европы волейболисты Франции с большим трудом в пяти партиях нанесли поражение бронзовым призерам Олимпиады-2016 команде США.



Мировая лига 2017 года. Мужчины

Финальный турнир. Куритиба (Бразилия)

Группа J-1

Бразилия - Канада

3:1 (25:21, 17:25, 25:19, 25:19)



Группа К-1

Франция - США

3:2 (27:25, 20:25, 26:24, 17:25, 15:12)



В следующих матчах 5 июля сыграют:

Группа J-1:

Россия - Канада



Группа К-1

Сербия - США