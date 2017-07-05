Женская сборная Украины выиграла первый финальный матч Евролиги

Несколько минут назад завершился первый финальный матч женской Евролиги сезона 2017 года. В столице Финляндии Хельсинки встречались сборные этой страны и Украины.



Наша команда блестяще начала этот поединок и добилась победы в стартовых двух партиях 25:20 и 29:27. И в третьем сете поначалу все складывалось в пользу подопечных Гария Егиазарова, которые вели 16:11, 20:13. Но далее случился просто необъяснимый провал и гости проиграли девять (!) очков кряду, после чего счет стал 22:20 уже в пользу финских волейболисток. Выправить ситуацию украинской команде здесь не удалось и она проиграла 22:25.



А в четвертой партии снова великолепно выглядела сборная Украины. К первому техническому перерыву она вела в счете 8:3. На этот раз украинки учли ошибки третьего сета и не оставили соперницам никаких шансов - 10:4, 16:7, 19:8, 23:9 и 25:11 в пользу нашей команды.



В составе сборной Украины играли: Елена Новгородченко (набрала 4 очка), Надежда Кодола (17), Ирина Трушкина (24), Карина Денисова (11), Анна Степанюк (20), Светлана Дорсман (9), Алина Степанчук (либеро) - стартовый состав. На замену выходили Марина Дегтярева (0), Анастасия Чернуха (1), Юлия Герасимова (0).



Евролига 2017 года. Женщины

Первый финальный матч

Хельсинки (Финляндия). 5 июля

Финляндия - Украина

1:3 (20:25, 27:29, 25:22, 11:25)



Второй финальный матч пройдет в Ивано-Франковске в воскресенье 9 июля.