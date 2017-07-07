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Определились полуфиналисты Мировой лиги у мужчин

За право играть в финале поспорят Бразилия-США и Франция-Канада

  • 07.07.2017 09:55
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worldleague.2017.fivb.com
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В бразильском городе Куритиба завершились матчи группового этапа «Финала шести» мужской волейбольной лиги.

В группе J-1 две путевки в полуфинал завоевали сборные Бразилии (действующие олимпийские чемпионы) и Канады, которые оказались сильнее волейболистов России.

А в группе К-1 «лишней» стала команда Сербии, уступившая два первых места чемпионам Европы французам и бронзовым призерам Олимпиады-2016 американцам.

Мировая лига 2017 года. Мужчины
Финальный турнир. Куритиба (Бразилия)
Группа J-1
Бразилия - Канада
3:1 (25:21, 17:25, 25:19, 25:19)
Россия - Канада
0:3 (23:25, 27:29, 17:25)
Бразилия - Россия
3:2 (25:18, 18:25, 25:19, 22:25, 16:14)

Итоговое положение в группе J-1
1. Бразилия 2 матча, 5 очков (2 победы, 0 поражений), соотношение партий 6 - 3
2. Канада 2, 3 (1, 1),4 - 3
3. Россия 2, 1 (0, 2), 2 - 6

Группа К-1
Франция - США
3:2 (27:25, 20:25, 26:24, 17:25, 15:12)
Сербия - США
1:3 (22:25, 23:25, 25:19, 22:25)
Франция - Сербия
3:2 (27:25, 20:25, 26:24, 17:25, 15:12)

Итоговое положение в группе К-1
1. Франция 2, 4 (2, 0), 6 - 4
2. США 2, 4 (1, 1), 5 - 4
3. Сербия 2, 1 (0, 2), 3 - 6

Таким образом, в полуфинальных матчах Мировой лиги в пятницу 7 июля встретятся:
Бразилия - США
Франция - Канада

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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