В финале мужской Мировой лиги встретятся Бразилия и Франция

Состоялись полуфинальные матчи Мировой лиги у мужчин, завершающий этап которой проходит в бразильском городе Куритиба.



В первом полуфинале хозяева площадки и действующие олимпийские чемпионы игроки сборной Бразилии со счетом 3:1 нанесли поражение команде США. А во втором полуфинальном поединке чемпионы Европы французы с таким же результатом победили сборную Канады.



Мировая лига 2017 года. Мужчины

Финальный турнир. Куритиба (Бразилия)

Полуфиналы

Бразилия - США

3:1 (25:20, 23:25, 25:20, 25:19)

Франция - Канада

3:1 (25:19, 22:25, 25:19, 25:21)



Таким образом, в главном финале Мировой лиги 2017 году встретятся олимпийские чемпионы волейболисты сборной Бразилии и чемпионы Европы команда Франции. Игра состоится ранним утром (по киевскому времени) в воскресенье 9 июля.



Перед финалом пройдет матч за 3 место. В нем сыграют сборные США и Канады.