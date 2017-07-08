В финале мужской Мировой лиги встретятся Бразилия и Франция

Состоялись полуфинальные матчи Мировой лиги у мужчин, завершающий этап которой проходит в бразильском городе Куритиба.
В первом полуфинале хозяева площадки и действующие олимпийские чемпионы игроки сборной Бразилии со счетом 3:1 нанесли поражение команде США. А во втором полуфинальном поединке чемпионы Европы французы с таким же результатом победили сборную Канады.
Мировая лига 2017 года. Мужчины
Финальный турнир. Куритиба (Бразилия)
Полуфиналы
Бразилия - США
3:1 (25:20, 23:25, 25:20, 25:19)
Франция - Канада
3:1 (25:19, 22:25, 25:19, 25:21)
Таким образом, в главном финале Мировой лиги 2017 году встретятся олимпийские чемпионы волейболисты сборной Бразилии и чемпионы Европы команда Франции. Игра состоится ранним утром (по киевскому времени) в воскресенье 9 июля.
Перед финалом пройдет матч за 3 место. В нем сыграют сборные США и Канады.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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