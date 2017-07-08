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Стартовали матчи Гран При среди женщин

В турнире принимают участие 32 сильнейшие сборные планеты

  • 08.07.2017 11:00
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worldgrandprix.2017.fivb.com
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Женский волейбольный Гран При 2017 года проводится по аналогии с мужской Мировой лигой. 32 сборные разбиты на три дивизиона: в первом и втором играют по 12 команд, а в третьем - 8.

В самом главном и престижном первом дивизионе выступают такие сборные - США, Сербии, Бразилии, России, Китая, Японии, Голландии, Италии, Турции, Бельгии, Таиланда и Доминиканской Республики. В первом туре они разбиты на три группы.

Мировое Гран При. Женщины
Первый тур. Первый дивизион.
Группа А-1. Анкара (Турция)
Турция – Сербия
0:3 (19:25, 17:25, 15:25)
Бельгия – Бразилия
0:3 (22:25, 23:25, 18:25)

Группа В-1. Куньшань (Китай)
США – Россия
3:2 (22:25, 25:19, 25:27, 25:16, 15:11)
Китай – Италия
3:1 (25:20, 20:25, 25:23, 25:20)

Группа С-1. Апелдорн (Голландия)
Голландия – Доминиканская Республика
3:0 (25:21, 25:19, 25:21)
Япония – Таиланд
3:2 (25:19, 18:25, 25:14, 22:25, 15:9)

Во второй дивизион включены такие сборные - Польша, Германия, Канада, Болгария, Чехия, Хорватия, Аргентина, Перу, Южная Корея, Пуэрто-Рико, Колумбия и Казахстан. В первом туре они также разбиты на три группы.

Второй дивизион.
Группа А-2. Русе (Болгария)
Южная Корея – Германия
3:1 (19:25, 25:23, 25:18, 25:23)
Болгария – Казахстан
3:0 (25:22, 25:19, 25:14)

Группа В-2. Неукен (Аргентина)
Хорватия – Польша
0:3 (10:25, 9:25, 18:25)
Аргентина – Канада
0:3 (18:25, 14:25, 20:25)

Группа С-2. Чиклайо (Перу)
Чехия – Колумбия
3:0 (25:23, 25:21, 25:20)
Перу – Пуэрто-Рико
3:1 (17:25, 25:15, 25:19, 25:21)

И, наконец, в третьем дивизионе женского Гран При на старт вышли еще 8 сборных. Это - Франция, Австралия, Мексика, Венгрия, Камерун, Венесуэла, Тринидад и Тобаго, Алжир,

Третий дивизион.
Группа А-3. Агуаскальентес (Мексика)
Венгрия – Тринидад и Тобаго
3:0 (25:21, 25:20, 25:16)
Мексика – Австралия
3:1 (22:25, 25:22, 25:18, 25:23)

Группа В-3. Яунде (Камерун)
Франция – Венесуэла
3:2 (24:26, 25:12, 19:25, 25:21, 15:10)
Камерун – Алжир
3:0 (25:22, 25:11, 25:22)

Матчи первого тура завершатся в воскресенье 9 июля

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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