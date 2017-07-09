Мировую лигу у мужчин выиграла сборная Франции

Двумя решающими матчами за медали в бразильском городе Куритиба завершилась мужская Мировая лига 2017 года.



В финальном поединке встретились хозяева турнира действующие олимпийские чемпионы бразильцы и чемпионы Европы игроки сборной Франции.



Игра получилась достойная финала и для выявления победителя пришлось провести все пять партий. Первую выиграла Бразилия 25:21, затем французы выровняли положение 15:25 и даже вышли вперед - 23:25. Но четвертый сет снова был за представителями Южной Америки - 25:19.



Так что судьба матча и всего турнира теперь зависела от итога тай-брейка. Здесь соперники ни в чем не хотели уступать друг другу и все же в самой концовке укороченной партии удача была на стороне гостей - 13:15. Сборная Франции во второй раз выиграла этот престижный турнир (первый раз в 2015 году и тоже в финальном этапе в Бразилии).



Любопытно, что в последний раз хозяева финального турнира выигрывали золотые медали уже в далеком 1996 году, когда в Роттердаме победителем Мировой лиги стала сборная Голландии. После этого в 21 (!) турнире хозяевам площадки так и не удалось подняться на высшую ступень пьедестала почета.



В матче за 3 место сборная Канады выиграла у США со счетом 3:1 и впервые в своей истории завоевала бронзовые медали Мировой лиги.



Мировая лига 2017 года. Мужчины

Финальный турнир. Куритиба (Бразилия)

Финал

Бразилия - Франция

2:3 (25:21, 15:25, 23:25, 25:19, 13:15)

Канада - США

3:1 (18:25, 25:20, 25:22, 25:21)

Лучшими игроками финального турнира стали:

MVP – Эрвин Нгапет (Франция)

Символическая семерка:

Связующий – Бенжамин Тоньютти (Франция)

Диагональный – Уоллес (Бразилия)

Блокирующие – Грэхэм Виграсс (Канада), Кевин Ле Ру (Франция)

Доигровщики – Нгапет (Франция), Лукарелли (Бразилия)

Либеро – Блэйр Бэнн (Канада)

Остальные места в главном дивизионе мужской Мировой лиги распределились так:

5 - 6. Сербия, Россия

7. Бельгия

8. Польша

9. Болгария

10. Аргентина

11. Иран

12. Италия



Второй дивизион мужской Мировой лиги:

1. (13 общее место в Мировой лиге). Словения

2. (14). Япония

3. (15). Австралия

4. (16). Голландия

5. (17). Китай

6. (18). Южная Корея

7. (19). Словакия

8. (20). Чехия

9. (21). Финляндия

10. (22). Португалия

11. (23). Турция

12. (24). Египет



Третий дивизион мужской Мировой лиги:

1. (25). Эстония

2. (26). Испания

3. (27). Германия

4. (28). Мексика

5. (29). Австрия

6. (30). Тунис

7. (31). Черногория

8. (32). Катар

9. (33). Тайвань

10. (34). Венесуэла

11. (35). Казахстан

12. (36). Греция



Напомним, что мужская сборная Украины в этом году выиграла Евролигу и завоевала право в 2018 году выступить в третьем дивизионе Мировой лиги.