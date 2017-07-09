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В женском Гран При без поражений Сербия, США, Китай и Голландия

Завершились матчи второго игрового дня первого тура

  • 09.07.2017 17:05
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Во второй игровой день первого тура женского волейбольного Гран При в главном дивизионе центральным матчем был поединок в группе А-1, в котором встречались серебряные призеры Олимпиады 2016 года волейболистки Сербии и победители прошлогоднего Гран При сборная Бразилии. Со счетом 3:0 выиграла европейская команда.

Действующие олимпийские чемпионки китаянки у себя дома в городе Куньшань (группа В-1) со счетом 3:2 победили чемпионок Европы команду России. При этом последние в четвертом сете имели матчбол, но не смогли его использовать. В этой же группе чемпионки мира и бронзовые призеры Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро волейболистки США были сильнее Италии 3:0.

Что касается группы С-1, то здесь уже две победы в активе серебряного призера чемпионата Европы 2015 года сборной Голландии.

Мировое Гран При. Женщины
Первый тур. Первый дивизион. Второй игровой день
Группа А-1. Анкара (Турция)
Бразилия - Сербия
0:3 (19:25, 20:25, 19:25)
Турция - Бельгия
3:1 (23:25, 25:20, 25:20, 25:16)
Положение команд в группе А-1:
1. Сербия 2 матча, 6 очков (2 победы, 0 поражений), соотношение партий 6 - 0
2. Бразилия 2, 3 (1, 1), 3 - 3
3. Турция 2, 3 (1, 1), 3 - 4
4. Бельгия 2, 0 (0, 2), 1 - 6

Группа В-1. Куньшань (Китай)
Италия - США
0:3 (21:25, 22:25, 19:25)
Китай - Россия
3:2 (24:26, 25:21, 16:25, 27:25, 16:14)
Положение команд в группе В-1:
1. США 2, 5 (2, 0), 6 - 2
2. Китай 2, 5, (2, 0), 6 - 3
3. Россия 2, 2 (0, 2), 4 - 6
4. Италия 2, 0 (0, 2), 1 - 6

Группа С-1. Апелдорн (Голландия)
Голландия - Таиланд
3:0 (25:20, 26:24, 25:16)
Доминиканская Республика - Япония
3:1 (25:20, 25:19, 24:26, 29:27)
Положение команд в группе С-1:
1. Голландия 2, 6 (2, 0), 6 - 0
2. Доминиканская Республика 2, 3, (1, 1), 3 - 4
3. Япония 2, 2 (1, 1), 4 - 5
4. Таиланд 2, 1 (0, 2), 2 - 6

Результаты игр второго игрового дня во втором и третьем дивизионах:

Второй дивизион
Группа А-2. Русе (Болгария)
Германия - Казахстан
3:0 (25:13, 25:21, 25:17)
Болгария - Южная Корея
3:2 (20:25, 25:15, 25:14, 22:25, 15:8)
Положение команд в группе А-2:
1. Болгария 2, 5 (2, 0), 6 - 2
2. Южная Корея 2, 4, (1, 1), 5 - 4
3. Германия 2, 3 (1, 1), 4 - 3
4. Казахстан 2, 0 (0, 2), 0 - 6

Группа В-2. Неукен (Аргентина)
Польша - Канада
3:0 (25:22, 25:9, 25:23)
Аргентина - Хорватия
2:3 (25:20, 28:30, 25:15, 22:25, 14:16)
Положение команд в группе В-2:
1. Польша 2, 6 (2, 0), 6 - 0
2. Канада 2, 3, (1, 1), 3 - 3
3. Хорватия 2, 2 (1, 1), 3 - 5
4. Аргентина 2, 1 (0, 2), 2 - 6

Группа С-2. Чиклайо (Перу)
Пуэрто-Рико - Чехия
1:3 (20:25, 28:26, 21:25, 18:25)
Перу - Колумбия
3:0 (25:15, 25:21, 26:24)
Положение команд в группе С-2:
1. Перу 2, 6 (2, 0), 6 - 1
2. Чехия 2, 6, (2, 0), 6 - 1
3. Пуэрто-Рико 2, 0 (0, 2), 2 - 6
4. Колумбия 2, 0 (0, 2), 0 - 6

Третий дивизион
Группа А-3. Агуаскальентес (Мексика)
Австралия - Венгрия
1:3 (17:25, 21:25, 27:25, 19:25)
Мексика - Тринидад и Тобаго
3:1 (22:25, 25:17, 25:19, 25:10)
Положение команд в группе А-3:
1. Венгрия 2, 6 (2, 0), 6 - 1
2. Мексика 2, 6, (2, 0), 6 - 2
3. Австралия 2, 0 (0, 2), 2 - 6
4. Тринидад и Тобаго 2, 0 (0, 2), 1 - 6

Группа В-3. Яунде (Камерун)
Франция - Алжир
3:0 (25:14, 25:11, 25:19)
Камерун – Венесуэла
0:3 (20:25, 22:25, 15:25)
Положение команд в группе В-3:
1. Франция 2, 5 (2, 0), 6 - 2
2. Венесуэла 2, 4, (1, 1), 5 - 3
3. Камерун 2, 3 (1, 1), 3 - 3
4. Алжир 2, 0 (0, 2), 0 - 6

Впереди матчи заключительного третьего игрового дня первого тура.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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