В женском Гран При без поражений Сербия, США, Китай и Голландия

Во второй игровой день первого тура женского волейбольного Гран При в главном дивизионе центральным матчем был поединок в группе А-1, в котором встречались серебряные призеры Олимпиады 2016 года волейболистки Сербии и победители прошлогоднего Гран При сборная Бразилии. Со счетом 3:0 выиграла европейская команда.



Действующие олимпийские чемпионки китаянки у себя дома в городе Куньшань (группа В-1) со счетом 3:2 победили чемпионок Европы команду России. При этом последние в четвертом сете имели матчбол, но не смогли его использовать. В этой же группе чемпионки мира и бронзовые призеры Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро волейболистки США были сильнее Италии 3:0.



Что касается группы С-1, то здесь уже две победы в активе серебряного призера чемпионата Европы 2015 года сборной Голландии.



Мировое Гран При. Женщины

Первый тур. Первый дивизион. Второй игровой день

Группа А-1. Анкара (Турция)

Бразилия - Сербия

0:3 (19:25, 20:25, 19:25)

Турция - Бельгия

3:1 (23:25, 25:20, 25:20, 25:16)

Положение команд в группе А-1:

1. Сербия 2 матча, 6 очков (2 победы, 0 поражений), соотношение партий 6 - 0

2. Бразилия 2, 3 (1, 1), 3 - 3

3. Турция 2, 3 (1, 1), 3 - 4

4. Бельгия 2, 0 (0, 2), 1 - 6



Группа В-1. Куньшань (Китай)

Италия - США

0:3 (21:25, 22:25, 19:25)

Китай - Россия

3:2 (24:26, 25:21, 16:25, 27:25, 16:14)

Положение команд в группе В-1:

1. США 2, 5 (2, 0), 6 - 2

2. Китай 2, 5, (2, 0), 6 - 3

3. Россия 2, 2 (0, 2), 4 - 6

4. Италия 2, 0 (0, 2), 1 - 6



Группа С-1. Апелдорн (Голландия)

Голландия - Таиланд

3:0 (25:20, 26:24, 25:16)

Доминиканская Республика - Япония

3:1 (25:20, 25:19, 24:26, 29:27)

Положение команд в группе С-1:

1. Голландия 2, 6 (2, 0), 6 - 0

2. Доминиканская Республика 2, 3, (1, 1), 3 - 4

3. Япония 2, 2 (1, 1), 4 - 5

4. Таиланд 2, 1 (0, 2), 2 - 6



Результаты игр второго игрового дня во втором и третьем дивизионах:



Второй дивизион

Группа А-2. Русе (Болгария)

Германия - Казахстан

3:0 (25:13, 25:21, 25:17)

Болгария - Южная Корея

3:2 (20:25, 25:15, 25:14, 22:25, 15:8)

Положение команд в группе А-2:

1. Болгария 2, 5 (2, 0), 6 - 2

2. Южная Корея 2, 4, (1, 1), 5 - 4

3. Германия 2, 3 (1, 1), 4 - 3

4. Казахстан 2, 0 (0, 2), 0 - 6



Группа В-2. Неукен (Аргентина)

Польша - Канада

3:0 (25:22, 25:9, 25:23)

Аргентина - Хорватия

2:3 (25:20, 28:30, 25:15, 22:25, 14:16)

Положение команд в группе В-2:

1. Польша 2, 6 (2, 0), 6 - 0

2. Канада 2, 3, (1, 1), 3 - 3

3. Хорватия 2, 2 (1, 1), 3 - 5

4. Аргентина 2, 1 (0, 2), 2 - 6



Группа С-2. Чиклайо (Перу)

Пуэрто-Рико - Чехия

1:3 (20:25, 28:26, 21:25, 18:25)

Перу - Колумбия

3:0 (25:15, 25:21, 26:24)

Положение команд в группе С-2:

1. Перу 2, 6 (2, 0), 6 - 1

2. Чехия 2, 6, (2, 0), 6 - 1

3. Пуэрто-Рико 2, 0 (0, 2), 2 - 6

4. Колумбия 2, 0 (0, 2), 0 - 6



Третий дивизион

Группа А-3. Агуаскальентес (Мексика)

Австралия - Венгрия

1:3 (17:25, 21:25, 27:25, 19:25)

Мексика - Тринидад и Тобаго

3:1 (22:25, 25:17, 25:19, 25:10)

Положение команд в группе А-3:

1. Венгрия 2, 6 (2, 0), 6 - 1

2. Мексика 2, 6, (2, 0), 6 - 2

3. Австралия 2, 0 (0, 2), 2 - 6

4. Тринидад и Тобаго 2, 0 (0, 2), 1 - 6

Группа В-3. Яунде (Камерун)

Франция - Алжир

3:0 (25:14, 25:11, 25:19)

Камерун – Венесуэла

0:3 (20:25, 22:25, 15:25)

Положение команд в группе В-3:

1. Франция 2, 5 (2, 0), 6 - 2

2. Венесуэла 2, 4, (1, 1), 5 - 3

3. Камерун 2, 3 (1, 1), 3 - 3

4. Алжир 2, 0 (0, 2), 0 - 6

Впереди матчи заключительного третьего игрового дня первого тура.