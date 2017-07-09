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Женская сборная Украины победила в Евролиге!

И во втором финальном матче украинки обыграли сборную Финляндии

  • 09.07.2017 21:25
  • 2149 просмотров
  • 10 комментария
Метки
CEV
© CEV

Сегодня в Ивано-Франковске состоялся второй финальный матч женской Евролиги сезона 2017 года. Национальная сборная Украины принимала команду Финляндии.

Напомню, что в первой встрече на площадке соперниц наши волейболистки добились победы со счетом 3:1. Поэтому для общего успеха украинкам надо было выиграть у гостей с любым счетом или даже можно было проиграть в пяти сетах.

Первая партия сложилась неудачно для подопечных Гария Егиазарова. В середине ее они слишком далеко отпустили финскую команду 11:19 и уже выровнять положение у них не получилось - 17:25.

Вторая партия проходила уже в очень упорной борьбе. Чаще в ней в счете вела сборная Украины, которая в концовке партии склонила чашу весов в свою сторону 25:23.

Решающей в этой игре и во всем финальном противостоянии стала третья партия. Причем все самые интересные события произошли в концовке сета. Наша команда уверенно вела игру и постоянно была впереди вплоть до счета 21:18. Но здесь хозяева площадки проиграли пять очков подряд и оказались уже в роли догоняющих 21:23. Далее счет стал 23:23, после чего финская сборная заработала сетбол 23:24. В такой сложной ситуации украинские волейболистки продолжали бороться и сумели выиграть партию 27:25.

Стало ясно, что по сумме двух финальных матчей сборная Украины уже стала победителем Евролиги и ход дальнейших событий никак не мог повлиять на это. В итоге четвертую партию хозяева площадки выиграли 25:16 и следом за мужчинами впервые стали победителями Евролиги. Наши поздравления!

Сборная Украины в этом поединке играла в таком составе: Елена Новгородченко (набрала 2 очка), Надежда Кодола (19), Ирина Трушкина (9), Карина Денисова (7), Анна Степанюк (19), Светлана Дорсман (10), Алина Степанчук (либеро) - стартовый состав. На замену выходили Анастасия Чернуха (7), Марина Дегтярева (0). 

Евролига 2017 года. Женщины
Второй финальный матч
Ивано-Франковск (Украина). 9 июля
Украина - Финляндия
3:1 (17:25, 25:23, 27:25, 25:16)

Первый матч - 3:1

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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Комментарии
    ram-le
    ram-le, 09.07.2017 21:04
    -5
    А какой порядковый номер у этой Евролиги?
    Ссылка
    Andy Van
      Andy Van, 09.07.2017 21:11
    -5
    типа 3-й дивизион мирового волейбола
    Ссылка
    177595189@vkontakte
      177595189@vkontakte, 09.07.2017 21:17
    +6
    Что за комментарии? Нет, чтобы порадоваться за своих!
    Ссылка
    Tka4enko_85
      Tka4enko_85, 09.07.2017 21:36
    -9
    17 дивизион 5 подгрупа
    Ссылка
    LeMishoK
    online
      LeMishoK, 09.07.2017 21:42
    +4
    Показывали хоть по какому-то каналу? Почему на главной не было никакого анонса?
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    Yura Kulyk
    Yura Kulyk, 09.07.2017 21:47
    0
    Браво
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    and878787
      and878787, 09.07.2017 21:55
    0
    Браво .показував xsport
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    SandroKing
    online
      SandroKing, 09.07.2017 22:06
    0
    Andy Van, 09.07.2017 21:11
    типа 3-й дивизион мирового волейбола
    Не третий, а четвертый. В Мировой лиге 3 дивизиона, а Евролига это крайний (четвертый). Выступали здесь только потому, что первый раз играли в этом турнире и нужно начинать с низов. Соответственно к боле-иенее равным соперникам если ничего не помешает приблизимся года через два.
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    Arius.
    online
      Arius., 09.07.2017 22:08
    0
    3-й див? Ну это как выиграть ЧМ по футболу, где главные участники Гибралтар, КОсово и т.п. уг! Так что девушкам желаю скорейшего поднятия в топ, а такое праздновать - дико!
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    SandroKing
    online
      SandroKing, 09.07.2017 22:08
    0
    LeMishoK, 09.07.2017 21:42
    Показывали хоть по какому-то каналу? Почему на главной не было никакого анонса?
    Наверно потому что этот турнир не представляет никакого интереса. Ну вышли в третью мировую группу и хорошо. Главный старт этого года Чемпионат Европы будет осенью.
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