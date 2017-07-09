Женская сборная Украины победила в Евролиге!

Сегодня в Ивано-Франковске состоялся второй финальный матч женской Евролиги сезона 2017 года. Национальная сборная Украины принимала команду Финляндии.
Напомню, что в первой встрече на площадке соперниц наши волейболистки добились победы со счетом 3:1. Поэтому для общего успеха украинкам надо было выиграть у гостей с любым счетом или даже можно было проиграть в пяти сетах.
Первая партия сложилась неудачно для подопечных Гария Егиазарова. В середине ее они слишком далеко отпустили финскую команду 11:19 и уже выровнять положение у них не получилось - 17:25.
Вторая партия проходила уже в очень упорной борьбе. Чаще в ней в счете вела сборная Украины, которая в концовке партии склонила чашу весов в свою сторону 25:23.
Решающей в этой игре и во всем финальном противостоянии стала третья партия. Причем все самые интересные события произошли в концовке сета. Наша команда уверенно вела игру и постоянно была впереди вплоть до счета 21:18. Но здесь хозяева площадки проиграли пять очков подряд и оказались уже в роли догоняющих 21:23. Далее счет стал 23:23, после чего финская сборная заработала сетбол 23:24. В такой сложной ситуации украинские волейболистки продолжали бороться и сумели выиграть партию 27:25.
Стало ясно, что по сумме двух финальных матчей сборная Украины уже стала победителем Евролиги и ход дальнейших событий никак не мог повлиять на это. В итоге четвертую партию хозяева площадки выиграли 25:16 и следом за мужчинами впервые стали победителями Евролиги. Наши поздравления!
Сборная Украины в этом поединке играла в таком составе: Елена Новгородченко (набрала 2 очка), Надежда Кодола (19), Ирина Трушкина (9), Карина Денисова (7), Анна Степанюк (19), Светлана Дорсман (10), Алина Степанчук (либеро) - стартовый состав. На замену выходили Анастасия Чернуха (7), Марина Дегтярева (0).
Евролига 2017 года. Женщины
Второй финальный матч
Ивано-Франковск (Украина). 9 июля
Украина - Финляндия
3:1 (17:25, 25:23, 27:25, 25:16)
Первый матч - 3:1
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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